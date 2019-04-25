2019-04-25T17:26:09+03:00
Спорт

Юный фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Правда, пока со страховкой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Вундеркинд тренируется в ЦСКАВундеркинд тренируется в ЦСКАФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Запомните это имя - Максим Белявский. Не исключено, что через несколько лет о нем будет знать весь спортивный мир. Им уже и сейчас восхищаются специалисты.

12-летний Максим у себя в Инстаграмм выложил прыжок в пять (!) оборотов. Правда он пока исполняет его со страховкой, при помощи «удочки».

Вундеркинд тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова и в этом году на чемпионате России занял второе место по своему возрасту. Телезрители могут знать его по шоу «Ледниковый период. Дети», где он дошел до финала.

Но к этому достижению относятся по-разному. К примеру, Татьяна Тарасова считает, что на «тренажере Мишина» можно навращать и 10 оборотов, а в цирке на подобной страховке и вовсе летают. Не знают, как оценивать такой прыжок и судьи, ведь его просто еще никто не исполнял. При этом специалисты говорят, что он может получить уровень сложности в 18 баллов.

Что же касается признанных мастеров, до лучше всех прыгает двукратный олимпийский чемпион Ядзуру Ханю. Японец как-то грозился, что готовит аксель в 4,5 оборота.

«Я хочу сделать аксель в 4,5 оборота, который никто не прыгает, и я хочу прыгнуть 5 оборотов, если смогу. Не думаю, что кто-то это пробует. И, уверен, нагрузка на ногу будет очень сильной. Не думаю, что это легко. Научно доказано, что люди могут прыгать до 5 оборотов», - говорил Ханю весной прошлого года, но так и не смог реализовать свои задумки. Мало того «летучий японец» в конце прошлого года на московском этапе Гран-при получил травму и вообще запорол сезон, завоевав на чемпионате мира «лишь» серебро.

Но а пока идет спор, сколько же максимально оборотов может делать человек на коньках, Максим Белявский отрабатывает другие прыжки. Четверные тулуп и сальхов он уже выполняет стабильно, а сейчас разучивает сложнейшие четверные флип и лутц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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