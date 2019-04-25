Покупай электронику со скидкой!

Кто не мечтает о новеньком смартфоне или модном планшете, супермощном ноутбуке или классной бытовой технике, вести домашее хозяйство с которой становится значительно легче? Конечно же, мечтают все, но, к сожалению, стоимость качественной продукции в последнее время не радует. Однако у нас хорошие новости: весна пришла, а вместе с ней и классные цены на технику! В нашей подборке мы подготовили для вас список магазинов с самыми выгодными и интересными предложениями этой весны на покупку техники и электроники!

Открывает наш список интернет-магазин Связной – один из самых популярных магазинов в России с посещаемостью более 15 миллионов человек в месяц. На сайте компании Вы, вопреки расхожему мнению, можете приобрести не только смартфоны, планшеты, компьютеры и необходимые аксессуары, но также различную аудио, видео и фототехнику и даже бытовую технику для дома. Для любителей смартфонов Apple и моделей Samsung Galaxy в онлайн-магазине действуют особые предложения – скидки до 5000 рублей на товары и выгодная рассрочка! Кроме того, компания часто устраивает для своих клиентов различные акции! Например, этой весной покупателей ждут выгодные предложения на покупку техники популярных производителей в Trade-In. Обращаем Ваше внимание, что при онлайн-оплате заказа Вы также можете сэкономить до 10% от его стоимости. Все актуальные акции и промокоды Связной Вы найдёте на нашей специальной странице.

Источник: http://svyaznoy.ru

Ещё одним лидером на российском рынке техники и электроники является магазин Корпорация Центр. Компания, в отличие от других крупных конкурентов, выросла из глубинки, поэтому приоритетным направлением в своей деятельности считает по-особому тёплое отношение к покупателям – “всё как для своих”. В связи с этим на сайте магазина Вы всегда найдёте много различных предложений, благодаря которым можно купить технику по суперсниженным ценам! Например, сейчас в магазине проходят специальные акции на крупную и мелкую бытовую технику от таких производителей, как Bosch, Maunfeld, Korting, а также телевизоры Samsung и Sony. Также приобрести технику по привлекательным ценам помогут специальные промокоды Корпорация Центр, которые Вы всегда можете найти на нашей странице.

Источник: kcentr.ru

Идём дальше: одним из крупнейших онлайн-магазинов широкого профиля на территории России является торговая интернет-платформа Юлмарт. В каталоге магазина можно найти огромное количество товаров различного назначения, однако специализируется компания всё же на продаже электроники. Этой весной клиентов магазина ждёт большая распродажа, продукцию на которой можно купить со скидками аж до 50%! Кроме того, компания ежемесячно проводит большое количество акций. Например, сейчас компания даёт своим клиентам уникальную возможность приобрести по отличным ценам компьютерные принадлежности ASUS, роутеры TP-Link, квадрокоптеры DJI и технику Panasonic! Кроме того, прекрасные новости и ждут и поклонников техники Apple: только сейчас популярную новую модель Apple iPhone XR можно приобрести со скидкой до 10000 рублей! Отлично сэкономить на покупках в магазине помогают и фирменные промокоды Юлмарт, ознакомиться с полным списком которых Вы можете на нашей странице.

Одним из самых известных интернет-магазинов по продаже электроники и бытовой техники в России является также и магазин М Видео. В каталоге компании представлено более 20000 наименований различной крупной и мелкой бытовой техники, аудио, видео и цифровой техники, а также всевозможных медиатоваров и прочих аксессуаров. Что примечательно, в магазине можно найти не только популярную и общедоступную продукцию, но и различные интересные товары. Например, сейчас у покупателей есть эксклюзивная возможность приобрести со скидкой до 40% винтажную коллекцию электрочайников и тостеров из нержавеющей стали от бренда Russell Hobbs. А любителей качественного звука порадуют суперцены на беспроводную акустическую мини-систему Bose SoundLink Color II – приобрести легендарную колонку в интернет-магазине можно с выгодой до 2000 рублей. Эти и многие другие акции, а также скидочные промокоды М Видео Вы можете посмотреть на нашей странице.

Ещё одним лидеросм в нашем списке магазинов по продаже техники и электроники становится интернет-магазин Олди. Одно из многих преимуществ компании перед конкурентами – это высокий уровень покупательского сервиса с качественным обслуживанием и гарантией. Помимо этого, в каталоге компании большой выбор современной техники и электроники, которую можно купить по доступным ценам благодаря различным спецпредложениям. Этой весной магазин предлагает специальные цены на технику ASUS, а также скидки на ноутбуки брендов DELL и HP. Кроме того, снизить стоимость покупки помогают промокоды Олди! Всю информацию об акциях и промокодах Вы можете найти на нашей странице.

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