Время обновить косметичку!

С наступлением весны у милых дам особенно остро проявляется желание чувствовать себя ухоженной и красивой. Конечно, все косметические компании осведомлены об этом ажиотаже и с большим удовольствием выпускают к новому сезону огромное количество классной продукции! В нашей статье мы сделали для Вас обзор лучших интернет-магазинов в российской индустрии красоты, где Вы можете найти не только проверенные временем и уже полюбившиеся косметические товары, но и самые интересные бьюти-новинки этой весны.

Одним из самых популярных бьюти-магнатов в России по праву считается магазин Иль Де Ботэ. В каталоге интернет-магазина можно найти продукцию от практически всех существующих на рынке косметических и парфюмерных брендов. Помимо своих привлекательных цен на товары, компания известна и тем, что ежемесячно устраивает большое количество акций, благодаря которым покупатели могут получить эксклюзивные подарки от любимых брендов. Например, в этом месяце Вы можете получить в подарок от магазина фирменную косметичку KENZO, омолаживающую сыворотку для лица от LANCASTER, увлажняющую эмульсию для тела от TOM FORD, миниатюры ароматов от KILIAN или CARTIER и многое другое! Кроме того, напоминаем, что получить приятные бонусы и отлично сэкономить на покупках помогают и фирменные промокоды Иль Де Ботэ.

Источник:http://iledebeaute.ru

Самым искушённым клиентам бьюти-индустрии наверняка придётся по душе онлайн-магазин Lookfantastic. Долгое время британский бренд оставался в стороне от российского рынка, однако не так давно компания порадовала наших покупателей открытием русскоязычного интернет-магазина. На сайте можно найти как популярные общепризнанные товары-любимчики широкой аудитории, так и интересные новинки от малоизвестных, но от того не менее стоящих брендов: CHRISTOPHE ROBIN, ESPA, OMOROVICZA и других. Также компания ежемесячно радует клиентов своей Lookfantastic Beauty Box – специальной коробочкой с эксклюзивной подборкой различных бьюти-средств. Ну а в апреле помимо обычной коробочки Вы можете заказать и специальную Коллекцию Пасхальных Яиц Красоты! Приобрести такие необычные наборы со скидкой помогут специальные промокоды Lookfantastic.

Источник: Lookfantastic.ru

Большой популярностью среди покупателей пользуется и интернет-магазин Летуаль. В каталоге магазина можно найти товары тех брендов, которые не представлены у конкурентов, например, в особом разделе сайта Scent Bibliotheque можно ознакомиться с селективной парфюмерией. Кроме того, бренд выпускает и собственную линейку косметической и уходовой продукции и всевозможных бьюти-аксессуаров. Эксклюзивно в компании представлены и товары собственного молодого бренда Летуаль – SODA, который уже успел стать фаворитом в косметичках у любительниц самых безумных оттенков в макияже. Компания заботится о своих клиентах и поэтому часто проводит различные акции, благодаря которым можно купить два по товара по цене одного или три товара по цене двух, а также получить приятные подарки за покупку. Например, как раз в апреле Вы можете приобрести весь ассортимент бюджетной и качественной продукции SODA по специальной акции 1=2! Кроме того, сэкономить на заказе из интернет-магазина Вам помогут промокоды Летуаль, которые для Вашего удобства собраны на нашем сайте.

Самым молодым на российском бьюти-рынке является фирменный магазин известного французского бренда Сефора. Вместе с приходом компании в Россию нашим покупателям стали доступны товары таких брендов, как KAT VON D, HUDA BEAUTY, BECCA, MARC JACOBS BEAUTY и других. Однако эксклюзивная и качественная продукция – это не единственная причина, почему Сефора так быстро завоёвывает сердца покупателей. Секрет кроется и в особой программе лояльности компании – дисконтная карта SEPHORA BLACK на скидку 25% выдаётся всем клиентам без исключения вместе с первой покупкой! Ну а в этом месяце интернет-магазин радует нас специальными ценами на три невероятные коллекции палеток теней от мировых брендов: MUST-HAVE для ценителей классики, NEW для любителей экспериментов и LIMITED EDITION для настоящих гуру мейкапа! Кроме того, при покупке палетки каждый клиент получает в подарок одну из фирменных кистей для макияжа от SEPHORA COLLECTON. Полный список действующих акций, а также скидочные промокоды Сефора Вы можете найти на нашем сайте.

Ну а любителям биокосметики несомненно придётся по душе интернет-магазин Ив Роше. Французская компания делает упор на производство растительной косметики по собственным уникальным технологиям. В каталоге магазина можно найти коллекции продукции для лица, для тела и загара, товары для волос и для декоративного макияжа, собственную линию парфюмерии, а также специальную коллекцию продукции дла мужчин. Ежемесячно в магазине проходят различные акции, например, в апреле компания предлагает клиентам невероятную скидку 25% на весеннюю коллекцию ароматов! Кроме того, приобрести товары бренда по сниженной цене помогут наши эксклюзивные промокоды Ив Роше!

Надеемся, что наша обзорная статья поможет Вам быть в курсе лучших весенних новинок и актуальных апрельских акций на российском бьюти-рынке. Ну а больше информации о самых популярных магазинах в индустрии красоты Вы всегда можете найти на нашем сайте Промокоды КП ру.

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