Надо - как в НАТО: Опубликована «военная доктрина» Зеленского

Советник по вопросам обороны и военного строительства Иван Апаршин предал гласности «военную доктрину» нового главы Украины. Армию хотят строить по стандартам НАТО и совместимой с ВС этого блока.

СОСТАВ

Армия и флот будут профессиональными, добровольными и мотивированными. Контрактники станут получать денежное содержание на уровне военнослужащих стран НАТО, государство обеспечит их социальными льготами и служебным жильем.

УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии со стандартами НАТО будут разделены функции начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ: «Планированием обороны и стратегическим применением Вооруженных Сил будет заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил — командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, применением войск и сил — объединенный оперативный штаб». Приоритет будет отдан развитию средств разведки, ПВО, связи, РЭБ.

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?

По НАТОвским принципам будет осуществляться и финансирование ВСУ:

1. 50% финансов направят на содержание Вооруженных Сил,

2. 30% — на их перевооружение,

3. 20% — на подготовку войск и сил

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Пожалуй, главный вопрос. Зеленский планирует избавиться от всего лишнего имущества, продав его на торгах. А остальное добрать за счет экономии на честных прозрачных закупках для нужд армии.