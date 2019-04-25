2019-04-25T18:52:47+03:00
Политика

Надо - как в НАТО: Опубликована «военная доктрина» Зеленского

Советник избранного президента заявио, что Киев будет формировать армию по образцу альянса
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Зеленский планирует избавиться от всего лишнего имущества, продав его на торгахЗеленский планирует избавиться от всего лишнего имущества, продав его на торгахФото: REUTERS
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Советник по вопросам обороны и военного строительства Иван Апаршин предал гласности «военную доктрину» нового главы Украины. Армию хотят строить по стандартам НАТО и совместимой с ВС этого блока.

СОСТАВ

Армия и флот будут профессиональными, добровольными и мотивированными. Контрактники станут получать денежное содержание на уровне военнослужащих стран НАТО, государство обеспечит их социальными льготами и служебным жильем.

УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии со стандартами НАТО будут разделены функции начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ: «Планированием обороны и стратегическим применением Вооруженных Сил будет заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил — командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, применением войск и сил — объединенный оперативный штаб». Приоритет будет отдан развитию средств разведки, ПВО, связи, РЭБ.

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?

По НАТОвским принципам будет осуществляться и финансирование ВСУ:

1. 50% финансов направят на содержание Вооруженных Сил,

2. 30% — на их перевооружение,

3. 20% — на подготовку войск и сил

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Пожалуй, главный вопрос. Зеленский планирует избавиться от всего лишнего имущества, продав его на торгах. А остальное добрать за счет экономии на честных прозрачных закупках для нужд армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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