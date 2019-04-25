Рыжебородый телохранитель украл у московского диджея 10 миллионов рублей

14 апреля в полицию поступило заявление о краже в крупном размере. Молодой человек по телефону рассказал душераздирающую история собственного несчастья.

- Мужчина рассказал, что он решил помочь своему другу, который проживает в Тайланде. Суть помощи заключалась в доставке сумки с 10 миллионами рублей. 37-летний Артур Фрик взялся за это дело. Его друг для пущей безопасности приставил к нему телохранителя. Фактурного мужчину с большой рыжей бородой, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Перед тем, как отправится в долгое путешествие с крупной суммой денег, мужчины сняли на ночь квартиру на Ленинградском проспекте. И вот тут началось самое интересное, но не очень приятное для Артура. Когда диджей пошел в ванную комнату, его телохранитель с рыжей бородой забрал сумку и исчез в ночи. В спешке телохранитель обронил свой травматический пистолет «ОСА» в квартире.

Теперь полицейским придется разыскать украденные у диджея 10 миллионов рублей, а ему самому предстоит как-то разбираться со своим другом, который приставил к нему недобросовестного охранника.

Кстати, сам Артур Фрик не первый раз появляется в новостях. Ранее в СМИ сообщали о многолетнем романе Артура Фрика и участницы группы "Ранетки" Анны Байдавлетовой.