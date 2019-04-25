Открытие ученых: бородачи грязнее собак

Британская газета The Daily Mail сообщила о сенсационных результатах, которые принесли исследования, организованные медиками из швейцарской клиники Хирсланден (Hirslanden Clinic in Switzerland). Они собирались всего лишь выяснить: можно ли, проведя MRI-обследование собаки, использовать тот же сканер для обследования человека? Не запачкает ли его собака настолько, что сканер придется усиленно дезинфицировать? Или вообще заводить отдельный — ветеринарный?

Медики, ведомые доктором Андреасом Гутцайтом (Professor Andreas Gutzeit), взяли микробные пробы у 30 длинношерстных собак, сравнили их с человеческими, которые были добыты в том числе и у 18 бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. Выяснилось: дезинфицировать сканеры надо. Но не после собак, а после людей. Конкретно бородачей. В «шерсти» всех обильно гнездились разнообразные бактерии. Их было больше, чем у любой отдельно взятой собаки. При этом половина обнаруженных в бородах микроорганизмов представляли серьезную опасность для здоровья. Выходит, что не так уж безобидна современная мода на бороды — особенно на те, которые становятся все длиннее и длиннее. Стало быть, заразнее и заразнее.

Петра I на них нет...

Даже очень пушистые собачки меньше заражены бактериями, чем бороды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самое чистое место

В пупке, на удивление, живут от силы 3-4 безобидных вида бактерий. Это одно из самых чистых мест человеческого тела в смысле биологической загрязненности. К пупку по чистоте приближается лишь кожа за ухом и около носа.

Самое чистое место на теле.

Самое грязное место на теле человека, отнюдь не борода, а предплечье со стороны ладони. Тут и в примыкающей локтевой ямке живут 44 весьма агрессивных вида бактерий. Да еще и несколько неопознанных.