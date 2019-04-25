За хорошей женой как за каменной стеной

В жизни каждой женщины рано или поздно наступает момент, когда нужно сделать выбор: либо начать присматривать себе кота, либо собрать волю в кулак и выйти замуж. Но как создать идеальный брак и возможно ли это в наше время?

Мужчина - не рентген, видит только чулки и шпильки

42-летняя Аня никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Было в ней что-то дразнящее, притягательное и непостижимое. Женщины называли ее стервой, мужчины при виде Ани начинали глупо улыбаться и нести романтическую чушь.

- Мужчина - не рентген,- обычно говорила она, - он моего внутреннего мира не видит. Ему совершенно не важно, читала я «Войну и мир» и знаю ли как устроен космос. Мужчину надо брать чулками, красной помадой и туфлями на шпильке, а уж потом об искусстве разговоры заводить.

Кстати, точно так же думал ее косметолог, постоянно повторяя, что путь к прекрасной душе и горячему сердцу женщины всегда проходит через лицо. И если оно похоже на старую грелку, пойти дальше в поисках ее внутреннего мира отважится далеко не каждый кавалер.

Надо сказать, выглядела Аня превосходно, правда, серьезных отношений с мужчинами у нее было немного.

«Моя помада стоит 60 долларов, чего я ей кого попало целовать-то буду?» - обычно усмехалась она и совершенно не напрягалась по поводу неумолимо приближающейся старости.

И вот однажды Аня объявила коллегам, что выходит замуж. Стремительно, после двух месяцев знакомства, за очень обеспеченного мужчину.

От чрезмерной свободы может одичать

Многим эта затея с замужеством показалась глупой. А некоторые даже поспорили, что этот скоротечный брак не продлится больше двух лет. Даже думали, что Аня какой-то брачный лайфхак применила или магию. Помните анекдот, когда мужчина рассказывает другу: «Женился на стерве, но развестись не могу. Она мне жизнь спасла. Наставила на меня пистолет и сказала: «Если женишься, не выстрелю!»

Но Аня оказалась отличной женой. Во-первых, она быстро научилась во всем винить мужа, даже в том, что опоздала на работу, потому что готовила ему завтрак. А чувство вины - похлеще хорошего коньяка: к нему быстро привыкаешь, он делает тебя податливым, добрым, от него трясутся руки...

Во-вторых, стала периодически устраивать любимому превентивные скандалы: мужчина еще не успел сделать ничего плохого, но уже пять раз подумал, а может, лучше не начинать. Ну и в конечном итоге сделала настоящее открытие в психологии: выяснила, что свобода в отношениях мужчине вовсе не нужна. Мужчине гораздо проще живется, когда за него все решает женщина.

- Муж - как собачка, - делилась Аня своими познаниями в семейной жизни с друзьями. - Ему нужен вожак, хозяин. Иначе он начнет скитаться, одичает... А правильно вскормленный в неволе мужчина - не волк, в лес не убежит. Даже если ему периодически давать легкую встряску вроде ругани с последующей покупкой новой шубки.

Эпоха любовных романов прошла

Окружающие с удивлением наблюдали, как умело Аня манипулирует супругом и как грамотно выстраивает их отношения. Тогда как многие красивые молоденькие девушки изводили себя ревностью, а мужей претензиями, и в конечном счете разводились.

Глядя на чужие проблемы, Аня лишь качала головой, мол, любовь - не лучший советчик в выборе супруга. Эпоха романов о возвышенных чувствах, вроде «Джейн Эйр» и «Поющие в терновнике» закончилась. Началась эпоха умных женщин, которые точно знают, чего хотят в этой жизни, и держат мужчин под жестким контролем.

- Если мне захочется спеть песню Уитни Хьюстон «Я буду любить тебя вечно», то я скорее спою ее майонезу, чем родному супругу, - шутит Аня. - Потому что майонез вечен, а брак - нет! Так что если у вас в животе образовалось сосущее чувство и бабочки порхают, просто поешьте - отпустит.

На предостережения друзей о том, что от такого контроля муж может попросту сбежать, Аня отмахивается: делов-то. Убежит один, прибежит другой. И потом, женщина не обязательно должна быть замужней, но обязательно должна быть счастливой.

А ему это нравится

Интересно, что супруг Ани в ней души не чает. Ему жутко приятно, когда она ревнует, грозно спрашивает, кто присылает ему СМС поздно ночью. Ведь это говорит о том, что он любим и нужен! Еще более приятно покупать Ане милые безделушки, новые платья, сапожки... Хорошо, когда женщина заботиться о себе и наслаждается жизнью, говорит он. До Ани он был женат на закоренелой домохозяйке, которая выходила из дома, только чтобы проверить электрический счетчик, а маникюр в последний раз делала в день их свадьбы. Никогда не спрашивала, где он задержался после работы, никогда ничего не просила, всегда соглашалась.

На ее фоне Аня казалась роковой женщиной, независимой, сильной, волевой. Это бодрило и стимулировало!

- Глупо посвящать свою жизнь мужу, - делала выводы Аня. - Этого все равно никто не оценит. Даже муж. Пройдут годы, ты превратишься в клушу, зависящую от его настроения, к тому же немолодую. А он найдет себе кого-то поинтереснее, чтобы кровь кипела и стыла в жилах одновременно. Так что жены вроде меня сейчас в тренде. Ведь за хорошей женой мужчина как за каменной стеной. Доволен, ухожен и... слегка подконтролен.