2019-04-27T17:44:51+03:00
Телевизор

Финал шоу «Голос. Дети»: Московская Пиаф против якутского Каррераса и ростовского Меркьюри

Представляем участников решающего этапа, в котором победителя в прямом эфире определят зрители
Егор АРЕФЬЕВ
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Нино Чеснер, покорившая всех исполнением песни Эдит Пиаф, считается одной из главных фавориток финала.Нино Чеснер, покорившая всех исполнением песни Эдит Пиаф, считается одной из главных фавориток финала.
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Команда Светланы Лободы

Все самые крутые и перспективные артистки и артисты без раздумий шли к Лободе, повторяя как мантру строчку «все люди как люди, а я суперзвезда». Две стопроцентные звездочки, претендующие на победу в шоу, - это Нино Чеснер и Роберт Багратян. Первой всего восемь лет, и она из Москвы: девочка очаровала зрителей песней Эдит Пиаф, прелестным аккуратным пробором и скромностью. Нино выращивает на подмосковном участке мандарины, умеет печь пироги и любит Грузию, где живут ее родственники. Даже если победить не удастся, Нино оставит самый яркий след в проекте. Второй - горячий максималист из Ростова-на-Дону, пришедший в проект с убойным хитом The Show Must Go On. Теперь Роберта так в проекте и зовут - Фредди Меркьюри. «Либо участвую в «Голосе», либо заканчиваю петь», - заявил Багратян. Третья в команде Лободы - Микелла Абрамова, дочь Алсу, которую пожалели зрители и вернули в шоу во время дополнительного этапа. Девочке должно быть и обидно, и радостно. Отличный повод отомстить наставнице, отсеявшей артистку на стадии «Песня на вылет», и выиграть шоу на радость маме.

Команда Пелагеи

Зрители начали покусывать Пелагею за слегка формализированный подход к делу. Мол, вот раньше столько слез, столько нервов певица оставляла в красном кресле, а сейчас не то. Может, за мужа-хоккеиста Ивана Телегина, выигравшего недавно со своим ЦСКА Кубок Гагарина, слишком переживала и на шоу эмоций уже не осталось? Однако в команде у народницы все не так спокойно. Мариам Абделькадер - экзотическая красавица из Минска, в крови которой есть и польские, и эритрейские следы, - удивила всех исполнением «Реченьки». Конкурент Мариам - задорный рыжик Валера Кузаков из Якутска, бомбящий публику итальянскими ариями. Мальчик смело берется за материал, исполнявшийся такими грандами, как Каррерас, Паваротти и Карузо. Возрастной зритель подобных ребят очень любит. Рената Таирова из Астрахани тоже попала в список спасенных счастливчиков - с огромным отрывом девочка победила соперников по дополнительному этапу, что говорит о безоговорочной зрительской поддержке, ключевом аспекте победы в финале.

Команда Валерия Меладзе

В этой команде три сильных участника. Ержан Максим из казахстанского Уральска преодолевает тысячу километров, чтобы добраться до сцены детского «Голоса». Таскает с собой учебники и делает уроки в поездах и автобусах. Уж ему-то отступать некуда. Весь Казахстан замер в ожидании финала, наготовив бешбармака. Правда, Мише Григоряну из Степанакерта не легче - от его города до Москвы две с половиной тысячи километров. Длинноволосый артист обожает играть в футбол, рисовать и отличается терпением, что в финале обязательно пригодится. Даже немного боязно за Настю Сисаури из Иванова - девушке придется биться с серьезными конкурентами. Настя прекрасно поет по-английски и мечтает стать журналистом. Чем не повод выиграть финал, всерьез заняться музыкальной карьерой и забыть о всякой ерунде?

ПРАВИЛА ФИНАЛА

Выступают девять лучших участников проекта: по трое из каждой команды. Сначала каждый участник тройки исполняет песню соло, потом совместную композицию - с товарищами по команде и наставником. Затем зрители голосуют за участников в прямом эфире. Двое артистов из каждой тройки, набравших минимальное число голосов, выбывают. Оставшиеся исполняют еще по одной песне, а телезрители через СМС-голосование выбирают победителя проекта. Все средства, собранные в финале, по традиции пойдут на благотворительность - в фонд «Жизнь в движении», который помогает детям, лишенным конечностей.

«Голос. Дети». Пятница, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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