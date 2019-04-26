2019-04-26T15:17:02+03:00
Звезды

Светлану Лободу обокрал организатор концертов в Прибалтике

Певица отыграла бесплатно концерт в Таллине и Риге, но в Литве вынуждена была отменить выступления
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Светлана Лобода.Светлана Лобода.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Недавно у Светланы Лободы стартовал большой гастрольный тур, и сейчас певица дает концерты в Прибалтике. Однако, приехав в Вильнюс, девушка узнала, что организатор ее гастролей в Прибалтике сбежал с деньгами, попросту, просто обокрал ее и команду звезды. В итоге Лобода была вынуждена записать видеобращение, в котором объяснила, почему концерты в Вильнюсе и Клайпеде не состоятся.

«Дорогие друзья, у меня для вас сегодня не очень хорошие новости. Как вы знаете, последние дни мы находились в туре по Прибалтике, у нас состоялось 2 концерта в Риге и Таллинне, оба города встречали нас абсолютными аншлагами и мы были счастливы петь для вас.Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку , ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер , без которого проведение концерта невозможно", - призналась певица.

Поп-дива заявила, что готова была пойти даже на то, чтобы петь на улице без оборудования, но это не позволят власти города. Поэтому она просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве.

Певица добавила также, что пока не может сказать наверняка, какова будет судьба ее концерта в Калининграде.

Артистка пообещала, что собирается сделать всё возможное, чтобы мошенник понёс уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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