2019-04-26T21:56:38+03:00
Общество

«Дни доброго кино»: В Калуге подвели итоги Всероссийского фестиваля «Герой нашего времени»

На конкурсе были представлены 140 социальных телепрограмм и телефильмов со всей страны
Ирина СУХАНОВА
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Победителей фестиваля "Герой нашего времени" поздравил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.Победителей фестиваля "Герой нашего времени" поздравил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.
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В Калуге 26 апреля завершился XII Всероссийский фестиваль социальных телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». На конкурсе были представлены 140 работ, рассказывающих о наших современниках, совершивших прорыв в какой-либо сфере — будь то научное открытие или сохранение культурных традиций, настоящих профессионалов своего дела, признанных мастеров, тех, кто меняет жизнь в нашей стране к лучшему. Приз губернатора Калужской области получил проект #МЫПОМНИМ телеканала «Санкт-Петербург».

В Калугу, которая в этом году стала площадкой для фестиваля, съехались 60 участников - журналистов и телекомпаний из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Архангельска, Томска, Астрахани, Тулы, Курска и других городов. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил гостей фестиваля, отметив, что конкурс собрал вместе неравнодушных людей и продемонстрировал по-настоящему творческие работы.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил специальный приз проекту #МЫПОМНИМ телеканала «Санкт-Петербург». Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил специальный приз проекту #МЫПОМНИМ телеканала «Санкт-Петербург». Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

- Это были дни доброго кино и добрых программ. В них то, что несет в общество стремление к сохранению семьи, любовь к Родине, подчинение своих чувств долгу, который есть у каждого из нас перед родными, страной и обществом, - подчеркнул Анатолий Артамонов.

На фестиваль съехались 60 участников из разных регионов России. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

На фестиваль съехались 60 участников из разных регионов России. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

Работы оценивались в восьми номинациях. Победителей конкурса тепло поздравил известный тележурналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Мэтр отечественного телевидения отметил гостеприимство Калужской области:

- Калуга – это особенное место, место силы. Люди, приехавшие сюда, делают очень важное для России дело – создают региональное телевидение, - считает Эдуард Сагалаев.

Академик международной академии телевидения и радио, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольнико

Академик международной академии телевидения и радио, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольнико

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

1. Номинация «Вдохновение» - работа ГТРК «Курск» «Л.Винцкевич: о джазе, о времени, о себе».

2. Номинация «Профессия как призвание» - работа «Мелодия вкуса» ГТРК «Тула».

3. Номинация «Цена жизни» - работа «Герои среди нас» детско-юношеского телеканала «Тамыр» (Уфа).

4. Номинация «Открытие» - работа «Байконур. Падение сатаны» ТРК «Ника» (Калуга)

5. Номинация «Эхо памяти» - работа «Дом, который построил Михаил Девятаев» ГТРК «Татарстан».

6. Номинация «Лучший режиссер» - работа «Химия искусства» телеканал «МЭТР» (Йошкар-Ола).

7. Номинация «Лучший корреспондент» - работа «Жизненная импровизация Марии Львовой-Беловой» ГТРК «Пенза».

8. Номинация «Лучший оператор» - работа «Братья» телеканала «Удмуртия» (Ижевск).

Специальный приз губернатора Калужской области - проект #МЫПОМНИМ телеканала «Санкт-Петербург».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото предоставлено пресс-службой администрации Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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