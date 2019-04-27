"Ливерпуль" разгромил 5:0 "Хаддерсфилд" и возглавил чемпионат Англии

Футболисты "Ливерпуля" одержали победу над "Хаддерфсилд Таун" в домашней игре 36 тура чемпионата Англии. Поединок на стадионе "Энфилд" завершился со счетом 5:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

У "Ливерпуля" в этой игре отличились: Наби Кейта (1), Садио Мане (23,66), Мохамед Салах (45, 83). Египетянин после этого дубля вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Англии. У него 21 гол. Следом за ним идет Садио Мане - 20 мячей в сезоне. Позади двух игроков "Ливерпуля" - Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - у них по 19 забитых мячей. Египтянин, к слову, после этой встречи вошел в историю "Ливерпуля" как самый результативный в первых 100 встречах за команду игрок. Он забил 69 голов, опередив других рекордсменов по этому показателю - Роджера Ханта (68 голов) и Сэма Рейбоулда (68). За английский клуб Салах играет с лета 2017 года.

Для "Ливерпуля" эта победа стала 10-й подряд. И это - почти повторение рекордного результата 13-летней давности. С марта по май 2006 года "Ливер" победил в 11 играх во всех турнирах.

- Мы рады набранным очкам и сосредоточены на следующем матче. У нас есть психологический настрой, который работает. Мы через упорную работу пытаемся создать проблемы каждому сопернику, - сказал после игры главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

После этой победы "Ливерпуль" с 91 очком - лидер чемпионата Англии по футболу. Всего на 2 балла от него отстает "Манчестер Сити", который еще не сыграл свой поединок в 36 туре сезона. Разгромленный командой Клоппа "Хаддерсфилд" с 14 очками - на последнем, 20 месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.