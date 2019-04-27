"Каролина" победила "Айлендерс" 1:0 в плей-офф Кубка Стэнли, Свечников пропустил игру

В Нью-Йорке прошла первая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Каролиной Харрикейнз" и "Нью-Йорк Айлендерс". "Островитяне" уступили с минимальным счетом 0:1 на своем льду "ураганам".

60 минут основного времени прошли без заброшенных шайб, а развязвка поединка наступила на пятой минуте овертайма. Победную шайбу в ворота соперников забросил форвард "Каролины" Джордан Стаал, у него в ассистентах ино Ниддерайтер и Бретт Песке. Первые две звезды по итогам матча - это вратари Петр Мразек ("Каролина"), первая звезда, и Робин Ленер ("Айлендерс"), вторая звезда матча. Автор победной шайбы Стаал стал третьей звездой поединка.

Играющий за "Каролину" молодой форвард из России Андрей Свечников пропустил этот матч. Он получил сотрясение мозга в прошлой серии против "Вашингтона" после драки с лидером "Кэпиталз" Алексндром Овечкиным. Инцидент произошел на 11-й минуте поединка третьего матча серии. Свечников был отправлен в нокаут, после чего покинул лед в сопровождении докторов.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Каролины Харрикейнз". Вторая встреча этой серии снова пройдет на льду в Нью-Йорке и состоится она 28 апреля, игра начнется в 22:00 по московскому времени.