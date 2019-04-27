2019-04-27T09:41:56+03:00
Политика

Путин пригласил Азию на Северный морской путь

Президент рассказал в Пекине о российских инфраструктурных проектах
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин на форуме в Пекине.Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин на форуме в Пекине.Фото: REUTERS
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Второй рабочий день на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине Владимир Путин начал с участия в заседании круглого стола. С церемонии фотографирования в зал китайского круглого стола президент России шел в компании председателя КНР и президента Египта, дав повод к фото с подписями «Путин с Си и Сиси».

На самом заседании речь шла о развитии инфраструктуры Евразии, и тут России есть что предложить партнерам.

- Для обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста, укрепления многоплановых связей между странами и интеграционными объединениями на Евразийском субконтиненте требуется современная развитая транспортная, энергетическая, телекоммуникационная инфраструктура, - заявил Путин. - В России осуществляются масштабные национальные проекты, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления. И прежде всего, мы вкладываем ресурсы в инфраструктурные программы. Речь идёт о сотнях миллиардов долларов инвестиций.

Президент рассказал национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги» с финансированием в 4,3 триллиона рублей, о программе строительства магистральной инфраструктуры в 6,35 триллиона рублей.

- Мы последовательно модернизируем Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали, которые связывают европейскую часть России с Дальним Востоком, - привел еще один пример Путин. - Планируем к 2025 году в полтора раза повысить их пропускную способность, а объёмы ежегодно перевозимых грузов увеличить до 210 миллионов тонн.

Для Китая и всей Азии огромное значение получит возможность доставки грузов в Европу через российскую Арктику.

- Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать его и китайский «Морской шёлковый путь», тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой, - призвал всех присоединиться к проекту президент России. - Смысл заключается в том, чтобы развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на её интеграцию с транспортными артериями государств Евразии.

Не менее важным Путин назвал обеспечение всего континента энергией за счет формирования общей энергетической инфраструктуры. Здесь он привел в пример строящиеся газопроводы — от «Северного потока-2» до «Силы Сибири», и новые заводы по сжижению газа.

- В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов – до почти 27 миллиардов кубических метров. В ближайшие двадцать лет рассчитываем довести данный показатель до 100 миллиардов кубических метров, - поделился планами президент. - Будут построены новые заводы на севере России «Ямал СПГ», «Арктик СПГ». Рассматривается возможность расширения «Сахалина-2», это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке. Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всём Евразийском континенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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