Киеву нужен не мир на Украине, а победа над Донбассом

Пока избранный, но еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский отдыхает в Турции, его соратники по штабу начинают откровенничать перед журналистами. И здесь внезапное вознесение на вершину местного Олимпа этих персонажей начинает играть с ними злые шутки.

Правая рука Зеленского, спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» сделал неожиданное признание. И очень неоднозначное по последствиям для своего шефа, если учесть, что большая часть населения страны желает прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира.

- Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, - признался он и тут же оговорился, что, мол, «для украинских патриотов такой путь неприемлем». – Мир должен наступить на условиях Украины.

«Предложения России», «план Путина» - это ведь и есть те самые «Минские соглашения», авторство которых Порошенко сначала приписывал себе, а потом категорически отказывался от их выполнения. Отметив необычайную честность новой команды: мир можно установить – признали они. Но тут же проговорились, что им нужен не мир как таковой, а мир по-украински. Каким же путем?

- Метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого, - начал скромничать Разумков. – Есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил.

Похоже, специально не конкретизировал, чтобы не вызвать возмущения. А мир, с точки зрения Киева, в представлении и этой новой команды возможен, получается, лишь по одному-единственному рецепту: после победы Украины над Донбассом. Сейчас даже не будем специально останавливаться, что таким разделением команда Зеленского лишь подтверждает, что Донбасс не является частью Украины, и всерьез они его таковым уже не считают. Кроме победы, «украинских патриотов» больше ничего не устроит.

Кстати говоря, это подтверждает и сам Зеленский. Многие обратили внимание, что он пообещал бойцам «на передовой» обеспечить денежное содержание в размере не менее 1000 евро в месяц через 5 лет. А вы обратили внимание, что в этих словах есть гораздо более важная вещь – сочетание терминов «передовая» как линии фронта и срока 5 лет. То есть фактически новое руководство Украины готово к тому, чтобы воевать с Донбассом еще, как минимум, 5 лет, и вопросы перехода к миру будет решать лишь сменщик Зеленского. Получается так. С другой стороны – это подтверждение того, что новое руководство страны достаточно объективно оценивает ситуацию и понимает, что военная победа Киева над Донбассом в обозримом будущем недостижима.

Кроме того, выяснилось, что новый президент Украины пока не готов ни к каким самостоятельным действиям в этом вопросе. Если еще перед выборами он заявлял, что готов встретиться с президентом России, то сейчас чувствует, что может сделать это только в составе дружного коллектива и явно не в качестве первой скрипки.

- Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а готов начать переговоры вместе с канцлером Германии и президентом Франции, - приоткрыл завесу тайны намерений Зеленского экс-президент Польши Александр Квасьневский.

А что, кто-то уже созывал «нормандскую четверку» и заручился согласием всех участников? Или кто-то из Москвы уже приглашал Зеленского к таким переговорам и о чем? Полагаю, даже Вован с Лексусом еще не звонили новому главе Украины. Тем более, настоящие официальные лица. И, кстати, позиция Кремля все эти годы остается неизменной: Киеву о мире надо договариваться не с Москвой, а с Донецком и Луганском. Только такой путь способен установить мир. Что в Киеве, как показал спикер команды нового президента, прекрасно понимают. И на что они не хотят соглашаться вот уже шестой год. Но, поскольку дураки там все же вряд ли имеются, не могут не понимать, что время работает против нынешней Украины.