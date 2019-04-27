2019-04-27T11:44:42+03:00
Политика

Киеву нужен не мир на Украине, а победа над Донбассом

В штабе Зеленского признали, что предложения Москвы могли бы привести к миру
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
Поделиться:
Mир, с точки зрения Киева, в представлении и этой новой команды возможен, получается, лишь по одному-единственному рецепту: после победы Украины над ДонбассомMир, с точки зрения Киева, в представлении и этой новой команды возможен, получается, лишь по одному-единственному рецепту: после победы Украины над ДонбассомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пока избранный, но еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский отдыхает в Турции, его соратники по штабу начинают откровенничать перед журналистами. И здесь внезапное вознесение на вершину местного Олимпа этих персонажей начинает играть с ними злые шутки.

Правая рука Зеленского, спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» сделал неожиданное признание. И очень неоднозначное по последствиям для своего шефа, если учесть, что большая часть населения страны желает прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира.

- Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, - признался он и тут же оговорился, что, мол, «для украинских патриотов такой путь неприемлем». – Мир должен наступить на условиях Украины.

«Предложения России», «план Путина» - это ведь и есть те самые «Минские соглашения», авторство которых Порошенко сначала приписывал себе, а потом категорически отказывался от их выполнения. Отметив необычайную честность новой команды: мир можно установить – признали они. Но тут же проговорились, что им нужен не мир как таковой, а мир по-украински. Каким же путем?

- Метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого, - начал скромничать Разумков. – Есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил.

Похоже, специально не конкретизировал, чтобы не вызвать возмущения. А мир, с точки зрения Киева, в представлении и этой новой команды возможен, получается, лишь по одному-единственному рецепту: после победы Украины над Донбассом. Сейчас даже не будем специально останавливаться, что таким разделением команда Зеленского лишь подтверждает, что Донбасс не является частью Украины, и всерьез они его таковым уже не считают. Кроме победы, «украинских патриотов» больше ничего не устроит.

Кстати говоря, это подтверждает и сам Зеленский. Многие обратили внимание, что он пообещал бойцам «на передовой» обеспечить денежное содержание в размере не менее 1000 евро в месяц через 5 лет. А вы обратили внимание, что в этих словах есть гораздо более важная вещь – сочетание терминов «передовая» как линии фронта и срока 5 лет. То есть фактически новое руководство Украины готово к тому, чтобы воевать с Донбассом еще, как минимум, 5 лет, и вопросы перехода к миру будет решать лишь сменщик Зеленского. Получается так. С другой стороны – это подтверждение того, что новое руководство страны достаточно объективно оценивает ситуацию и понимает, что военная победа Киева над Донбассом в обозримом будущем недостижима.

Кроме того, выяснилось, что новый президент Украины пока не готов ни к каким самостоятельным действиям в этом вопросе. Если еще перед выборами он заявлял, что готов встретиться с президентом России, то сейчас чувствует, что может сделать это только в составе дружного коллектива и явно не в качестве первой скрипки.

- Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а готов начать переговоры вместе с канцлером Германии и президентом Франции, - приоткрыл завесу тайны намерений Зеленского экс-президент Польши Александр Квасьневский.

А что, кто-то уже созывал «нормандскую четверку» и заручился согласием всех участников? Или кто-то из Москвы уже приглашал Зеленского к таким переговорам и о чем? Полагаю, даже Вован с Лексусом еще не звонили новому главе Украины. Тем более, настоящие официальные лица. И, кстати, позиция Кремля все эти годы остается неизменной: Киеву о мире надо договариваться не с Москвой, а с Донецком и Луганском. Только такой путь способен установить мир. Что в Киеве, как показал спикер команды нового президента, прекрасно понимают. И на что они не хотят соглашаться вот уже шестой год. Но, поскольку дураки там все же вряд ли имеются, не могут не понимать, что время работает против нынешней Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Мария Максакова выдвинула новую версию убийства мужа: Дениса Вороненкова сгубил квартирный вопрос
Показания оперной дивы повергли в шок прокурора, потому что полностью разрушили стройную версию Киева про российский след и ревнивого бывшего гражданского мужа
Новости 24
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом
Адвокат Варвары Карауловой рассказал, чем она займется после выхода на свободу
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ России
«Прямая линия» с Путиным состоится летом
На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек
«Первый канал» проверит результаты голосования в финале «Голос.Дети»
Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского миллиардера
Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж
В Каракасе санкции США в отношении венесуэльской судьи назвали попыткой помешать правосудию
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио
Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек
У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе