Евгения Медведева: "Жить как обычный человек? Даже мысли об этом никогда не было"

Российская фигуристка Евгения Медведева некоторое время назад была в Москве всего неделю. Она приехала повидаться с друзьями и близкими, приняла участие в ряде спонсорских мероприятий, а затем улетела в Японию на серию ледовых шоу. Сейчас Женя в Канаде на очередных выступлениях, а в новом интервью Медведевой появилось новое интересное откровение:

- Хотела ли бросить фигурное катание и жить как обычный тинейджер? Честно, даже никогда мысли об этом не было, - говорит Медведева в интервью блогеру Саша Кэт.

При этом, фигуристка говорит, как она борется с этим состоянием:

- Даже когда мне что-то неохота делать или начинают опускаться руки, если что-то не получается, просто сажусь и думаю, что в 19 лет я повидала уже половину мира. Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь.

И свое нынешнее положение в жизни Евгения Медведева очень ценит и благодарна всем, кто помочь ей этого достичь:

- Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу всё и буду ходить в школу, понимаю, что нет.

Напомним, что Евгения Медведева в прошедшем сезоне сменила своего тренера. Она ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Переезд в Канаду дался тяжело Медведевой - она не смогла продолжить выступления на таком же высоком уровне, как и ранее. Высшее достижение Жени в сезоне - бронзовая медаль на чемпионате мира 2019 года.