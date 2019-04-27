2019-04-27T11:59:30+03:00
Спорт

Евгения Медведева: "Жить как обычный человек? Даже мысли об этом никогда не было"

Фигуристка разоткровенничалась, говоря о своей жизни вне спорта [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгения Медведева в этом сезоне стала третьей на чемпионате мира 2019.Евгения Медведева в этом сезоне стала третьей на чемпионате мира 2019.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская фигуристка Евгения Медведева некоторое время назад была в Москве всего неделю. Она приехала повидаться с друзьями и близкими, приняла участие в ряде спонсорских мероприятий, а затем улетела в Японию на серию ледовых шоу. Сейчас Женя в Канаде на очередных выступлениях, а в новом интервью Медведевой появилось новое интересное откровение:

- Хотела ли бросить фигурное катание и жить как обычный тинейджер? Честно, даже никогда мысли об этом не было, - говорит Медведева в интервью блогеру Саша Кэт.

При этом, фигуристка говорит, как она борется с этим состоянием:

- Даже когда мне что-то неохота делать или начинают опускаться руки, если что-то не получается, просто сажусь и думаю, что в 19 лет я повидала уже половину мира. Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь.

И свое нынешнее положение в жизни Евгения Медведева очень ценит и благодарна всем, кто помочь ей этого достичь:

- Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу всё и буду ходить в школу, понимаю, что нет.

Напомним, что Евгения Медведева в прошедшем сезоне сменила своего тренера. Она ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Переезд в Канаду дался тяжело Медведевой - она не смогла продолжить выступления на таком же высоком уровне, как и ранее. Высшее достижение Жени в сезоне - бронзовая медаль на чемпионате мира 2019 года.

Евгения Медведева. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Видео проката Евгении Медведевой в произвольной программе чемпионата мира 2019 по фигурному катанию

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом
Адвокат Варвары Карауловой рассказал, чем она займется после выхода на свободу
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ России
«Прямая линия» с Путиным состоится летом
На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек
Первый канал проверит результаты голосования в финале «Голос.Дети»
Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского миллиардера
Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж
В Каракасе санкции США в отношении венесуэльской судьи назвали попыткой помешать правосудию
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио
Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек
У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе