Обновлённая стратегия Металлоинвеста: в фокусе - человек

Догнали и перегнали

Компания «Металлоинвест», объединяющая крупнейшие российские предприятия по производству железной руды, работающие на месторождениях знаменитой Курской магнитной аномалии, и металлургические комбинаты, представила обновленную стратегию развития.

Металлоинвест ставит своей целью быть лидером в горно-металлургической индустрии. Стратегия компании, рассчитанная до 2023 года, была принята в 2015 году, но уже по итогам 2018 года ее ключевые ориентиры были достигнуты и превзойдены.

Общий объем инвестиций в производственные мощности за период 2015-2018 г. составил 1,6 млрд. долларов. За это время в горнорудном сегменте было сделано много важных шагов. Одним из знаковых событий генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев считает запуск в июле 2017 года комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном комбинате. «Мы дорожим тем, что Президент России Владимир Путин нашел время в своем плотном графике и приехал поздравить горняков и торжественно запустить производство. Сейчас комплекс работает выше своих производственных показателей и дает стабильно высокое качество», - рассказал Варичев.

Он также отметил, что запуск интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в 2018 году на Лебедянском и Михайловском ГОКах стало прорывом в цифровой трансформации компании, аналогов которой в мире нет.

Фото: пресс-служба компании Металлоинвест

Новые ориентиры

Весной 2019 года Совет директоров УК «Металлоинвест» принял решение об актуализации стратегии с учетом возможностей и вызовов нового стратегического цикла. Приоритетом обновленного плана по-прежнему остается курс на развитие производства продукции с добавленной стоимостью и повышение качества. Тем не менее, в новой стратегии больше внимания будет уделяться вопросам обеспечения безопасности и здоровья сотрудников, экологии и цифровизации бизнес-процессов.

Сегодня Металлоинвест ставит перед собой новые цели в обеспечении мировой металлургической промышленности высококачественной железорудной продукцией.

«Обновленная Стратегия базируется на глубоком анализе тенденций развития рынка, - заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Мы видим значительные возможности в обеспечении растущего мирового спроса на высококачественное сырье для выплавки электростали, Компания обладает передовыми высокопроизводительными мощностями по производству окатышей и ГБЖ. Использование первородного сырья с высоким содержанием железа и низким количеством примесей позволяет металлургам сокращать выбросы в атмосферу. Акцент обновленной Стратегии – устойчивое развитие. Мы убеждены, что металлургия должна быть «зеленой» и безопасной».

Экология, экономика, человек

Металлоинвест является сторонником продвижения целей устойчивого развития, принятых ООН. И в соответствии с ними ключевыми ориентирами обновленной стратегии компания выделяет три направления.

Защита окружающей среды.

Только в прошлом году инвестиции компании в мероприятия по охране окружающей среды составили 7,2 млрд рублей.

«Экология для нас очень важна. Наша задача – оставить природу в первозданном виде», - отмечает Андрей Варичев. Металлоинвест постоянно совершенствуется, внедряя эффективное и инновационное производство, сокращая выбросы и отходы и минимизируя техногенное воздействие на окружающую среду.

Развитие регионов присутствия

Компания вносит значительный вклад в улучшение социально-экономической ситуации регионов присутствия. Так, в 2018 году платежи по налогам и сборам в консолидированных бюджет Белогородкой, Курской, Оренбургской областей составили 32,5 млрд рублей. На реализацию социальных и благотворительных программ было направлено 2,2 млрд рублей. Особое внимание Металлоинвест уделяет повышению качества образования и здравоохранения, развитию социальной инфраструктуры и поддержке предпринимательства.

«Мы ориентируемся на местных поставщиков: проводим координационные встречи, совещания. Мы хотим, чтобы малый и средний бизнес бы нашим партнером. Наша задача – заставить работать экономику региона на поддержку нас, а мы в свою очередь обеспечим максимально возможное количество заказов и объем работы для тех, кто там живет и работает. Мы дорожим теми, кто приходит к нам на производство. Для компании это крайне важный фокус и объект внимания», - говорит Андрей Варичев.

Фото: пресс-служба компании Металлоинвест

Социальная поддержка и безопасность

В 2018 году Металлоинвест получил независимую оценку своих достижений в сфере устойчивого развитии по рейтингу «Серебряного уровня» от международной компании EcoVadis, которая отметила деятельность компании в области защиты окружающей среды, соблюдения прав человека, а также трудовых практик и этических стандартов, действующих на предприятиях Металлоинвеста. По словам директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлии Мазановой, это важная веха для компании в достижении целей устойчивого развития. «Мы также вошли в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis. И на этом мы не останавливаемся и планируем идти вперед», - сказала она Задача компании на будущее – войти в число 25% лучших компаний отрасли по показателю LTIFR (коэффициент частоты травматизма).

Как отмечает Юлия Мазанова, приоритетами дальнейшего развития компании является привлечение, обучение и вовлечение сотрудников в активную социально-культурную жизнь предприятия. «Мы понимаем, что благодаря нашей системной работе, компания вносит существенный вклад в развитие человеческого капитала региона. Для нас это принципиально важно».

Расходы на социальную поддержку работников в 2018 году составили около 2 млрд рублей при общей численности персонала в 56,2 тыс человек.

Мы создаем возможности

Одним из направлений корпоративной социальной ответственности является волонтерская деятельность. В компании развита сеть добровольцев среди сотрудников и жителей города. Волонтерские проекты проходят во всех городах присутствия, формируя сообщество ответственных граждан. С этого года в компании стартует направление серебряного волонтерства.

«Тема актуальная с точки зрения активности пожилого поколения. Пожилые люди готовы вовлекаться, нести свой опыт. Приятно, что наши волонтерские программы и проекты создают центры притяжения жителей. Это естественная живая инициатива, которой нужна поддержка компании, человеческий ресурс. Мы создаем возможности для участия в социальных инициативах, которые находят отклик как у сотрудников, так и у местного сообщества», - отметила Юлия Мазанова.

Стратегия принята, цели и задачи определены. Одно не изменилось - главным ресурсом компании «Металлоинвеста» по-прежнему остаётся человек.