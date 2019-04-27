Вместо «детей лейтенанта Шмидта» на Украине появились «уполномоченные Зеленского»

Зеленский еще не вступил в должность президента, а на Украине начали происходить события, описанные в сериале «Слуга народа». Помнится, в кино папа новоявленного президента стал вовсю пользоваться изменившимся статусом, обещал всякие блага дорожным инспекторам, на халяву сделал ремонт в квартире, принимал в «подарок» новейшую бытовую технику и т.д. Сестрица же Василия Голобородько, бывшая до того проводницей в поезде, устроившись на работу в правительство (втайне от него самого), принялась гнобить свое бывшее начальство из «Укрзализныци» и хапать взятки в инвалюте кейсами.

Сказка - ложь, да в ней, как говорится, намек. Улетевший на отдых в Турцию Зеленский выступил оттуда с видеообращением к нации.

- Всем привет! Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую секту под названием «Мы люди Зеленского. Мы от него пришли». Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, представителям малого, среднего или большой бизнеса. Говорят: «Мы тут все решаем. Все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский» - записал сам Зеленский видео из жаркой Турции в легкой маечке и бейсболке на голове. И поспешил опровергнуть любые связи этих «команд» аферистов с собой. - Смотрите, таких аферистов очень много, я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь. Поэтому, если к вам будут обращаться такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту гадость только вместе.

zelenskiy_official Владимир Зеленский заявил, что у него нет официальных представителей, которые ходят по домам

А ведь еще даже не начал работать на новом месте! С такими хваткими командами до Донбасса, а уж тем более, до Крыма руки у президента Зеленского руки точно никогда не дойдут. Ведь надо все силы мобилизовывать на борьбу с аферистами!

Кстати, при Петре Порошенко вот такого вот цирка не припомню. Это ведь уже даже не махновщина, а чистейшей воды «Золотой теленок». Помните? «Дети лейтенанта Шмидта», «конвенция»… Только на этот раз, скорее всего, их стоит называть «братьями президента Зеленского». И случается ли при встрече аферистов в одном кабинете та самая, описанная в романе ситуация?

- Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

- Узнаю! --воскликнул прозревший Вася. - Узнаю брата Колю!

Интересно, дошли ли украинские аферисты до того уровня эволюции, что был описан Ильфом и Петровым чуть ли не сто лет тому назад в той части, которая предусматривает раздел территории и подписание «конвенции»?