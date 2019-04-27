2019-04-27T15:34:08+03:00
Политика

Вместо «детей лейтенанта Шмидта» на Украине появились «уполномоченные Зеленского»

Аферисты реализуют сценарий, описанный еще Ильфом и Петровым в «Золотом теленке» [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Улетевший на отдых в Турцию Зеленский выступил оттуда с видеообращением к нацииУлетевший на отдых в Турцию Зеленский выступил оттуда с видеообращением к нацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Зеленский еще не вступил в должность президента, а на Украине начали происходить события, описанные в сериале «Слуга народа». Помнится, в кино папа новоявленного президента стал вовсю пользоваться изменившимся статусом, обещал всякие блага дорожным инспекторам, на халяву сделал ремонт в квартире, принимал в «подарок» новейшую бытовую технику и т.д. Сестрица же Василия Голобородько, бывшая до того проводницей в поезде, устроившись на работу в правительство (втайне от него самого), принялась гнобить свое бывшее начальство из «Укрзализныци» и хапать взятки в инвалюте кейсами.

Сказка - ложь, да в ней, как говорится, намек. Улетевший на отдых в Турцию Зеленский выступил оттуда с видеообращением к нации.

- Всем привет! Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую секту под названием «Мы люди Зеленского. Мы от него пришли». Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, представителям малого, среднего или большой бизнеса. Говорят: «Мы тут все решаем. Все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский» - записал сам Зеленский видео из жаркой Турции в легкой маечке и бейсболке на голове. И поспешил опровергнуть любые связи этих «команд» аферистов с собой. - Смотрите, таких аферистов очень много, я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь. Поэтому, если к вам будут обращаться такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту гадость только вместе.

zelenskiy_officialzelenskiy_official
Владимир Зеленский заявил, что у него нет официальных представителей, которые ходят по домам
437534 отметок «Нравится»6271 комментариевInstagram

А ведь еще даже не начал работать на новом месте! С такими хваткими командами до Донбасса, а уж тем более, до Крыма руки у президента Зеленского руки точно никогда не дойдут. Ведь надо все силы мобилизовывать на борьбу с аферистами!

Кстати, при Петре Порошенко вот такого вот цирка не припомню. Это ведь уже даже не махновщина, а чистейшей воды «Золотой теленок». Помните? «Дети лейтенанта Шмидта», «конвенция»… Только на этот раз, скорее всего, их стоит называть «братьями президента Зеленского». И случается ли при встрече аферистов в одном кабинете та самая, описанная в романе ситуация?

- Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

- Узнаю! --воскликнул прозревший Вася. - Узнаю брата Колю!

Интересно, дошли ли украинские аферисты до того уровня эволюции, что был описан Ильфом и Петровым чуть ли не сто лет тому назад в той части, которая предусматривает раздел территории и подписание «конвенции»?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Мария Максакова выдвинула новую версию убийства мужа: Дениса Вороненкова сгубил квартирный вопрос
Показания оперной дивы повергли в шок прокурора, потому что полностью разрушили стройную версию Киева про российский след и ревнивого бывшего гражданского мужа
Новости 24
Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими
Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Коломойский вернется на Украину после объявления результатов выборов
В Уганде женщина родила 38 детей к своим 39 годам
Лодка путешественника Федора Конюхова попала на видео с борта самолета
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться
Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене
В центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета
Нагиев считает, что Первый канал организовал шоу «Голос. Дети» в рамках регламента
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства