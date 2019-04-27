Юноша с ДЦП впервые преодолеет марафон в тандеме со своим отцом

Больше тысячи спортсменов со всей России пробегут в это воскресенье по перекрытой Нулевой Продольной улице Волгограда. Среди них вот уже 15 лет бессменный директор марафона - Дмитрий Чирков. У Дмитрия будет особая миссия - 42,2 километра он будет бежать и толкать вперед коляску со своим сыном с ДЦП.

15-летний Георгий преодолеет дистанцию, сидя в специализированной беговой коляске. В России этого еще не делал никто. Дмитрий и Георгий первыми в стране пробегут марафонскую дистанцию в тандеме с коляской. Отец и сын побегут в поддержку Благотворительного Фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь и всех детей с ДЦП в нашей стране.

О том, как он решился преодолеть марафон вместе со своим сыном, о стереотипах, сложившихся в обществе по отношению к людям с ДЦП, и конечно, о любви, с Дмитрием Чирковым поговорила Пресс-атташе Благотворительного Фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь Светлана Аверина.

- Как давно Вы сами увлекаетесь бегом? И что марафон значит для Вас?

- За моими плечами порядка 30 лет бегового стажа и больше 130 марафонов. Я начал бегать уже в сознательном возрасте, не в детстве. Стремление к саморазвитию, пожалуй, именно это было моей главной мотивацией. В молодости редко задумываешься о здоровье. Это сейчас мы отовсюду слышим, что бег - это здоровье. Но кто думает о здоровье в 20 лет? Бег развивает не только физически, это не самое главное. Бег развивает человека в целом: и психологически, и духовно.

Марафон - это постоянное самопреодоление. Умение преодолевать себя - качество, которое нужно каждому человеку, желающему достичь чего-то. Не важно где: кто-то на духовном плане пытается чего-то достичь, кто-то на физическом, кто-то просто банально на материальном. Бег очень дисциплинирует, помогает. Совершенно случайно получилось, что я сразу начал с марафона: попробовал с приятелем пробежать за компанию, хотя особенно и не готовился. Пробежал, было тяжело, но как ни странно после появилось желание пробежать быстрее. Результат тогда был чуть меньше 4-х часов. Это потом я уже начал целенаправленно тренироваться и бегать в коридоре 2:30:00-2:40:00.

Дмитрий Чирков пробежит марафон вместе с сыном ГошейФото: Из личного архива

- Дмитрий, Вы собираетесь пробежать марафон в тандеме со своим сыном, у которого ДЦП. Я знаю, что это очень личная для Вас история, и мало кто знает о том, что у Вас есть ребенок с инвалидностью. Как Вы решились на это?

- Да, у меня есть сын Гоша, и у него ДЦП. Это была родовая травма. Сыну уже 15, и он совершенно естественная часть нашей жизни. Я прекрасно понимаю весь этот мир. В России тема детского церебрального паралича закрыта. Люди стесняются этого, считают чем-то стыдным. Я знаю, сколько детей с ДЦП хотя бы в одном Волгограде - десятки тысяч. Но их никто не видит, их как бы не существует. Я категорически с этим не согласен, не считаю, что этого надо стесняться или считать какой-то проблемой. Например, что это проблема родителей, и видимо они там что-то не так сделали. Это глупость, честно говоря. Если смотреть с духовной точки зрения: раз Всевышний дал такого ребенка, значит так тому и быть. И не стоит себя накручивать.

Я считаю, что не должно быть разделения на правильных и неправильных людей. Мы можем продолжать стесняться этого, думать, что это не наша проблема, мы здесь не причем. Но такие темы нужно поднимать, об этом нужно говорить.

Я много езжу по зарубежным стартам, и не раз видел на дистанции отцов со своими детьми с ДЦП в колясках. Я и раньше думал, как было бы здорово попробовать. Но проблема была технического характера. Я понимал, что на наших инвалидных колясках это в принципе нереально. Гоша не сидит, он не держит ровно спину, ему нужна постоянная поддержка. А специализированные беговые коляски, которые на пожертвования приобретает Благотворительный Фонд #БольшеЧемМожешь, как раз идеально подходят.

- Вы не очень афишируете, что у вас есть ребенок с ДЦП…

Конечно, не все об этом знают, только самые близкие друзья. Когда Гоша был маленький, мы часто куда-то ездили. Сейчас ему 15, он достаточно большой и это технически сложно. Но я вполне готов к обнародованию информации об этом. У меня нет сомнений в плане того, как подумают и что подумают. Все люди разные. Я знаю, что в нашем марафонском мире это будет воспринято правильно. Молчание не дает никаких плодов, а когда ты делишься - это важно.

Когда происходят такие информационные взрывы, сознание людей меняется. Происходит это довольно быстро, если производить какие-то действия. Мир меняется очень быстро. Взять хотя бы наш марафонский мир. За считанные годы произошла беговая революция. Тысячи людей стали бегать, появилось большое количество стартов. Когда мы проводили первый марафон в Волгограде, у нас было всего пять финишеров. А сейчас мы ждем полторы тысячи человек!

- Может быть в следующем волгоградском марафоне примут участие десятки тандемов Фонда…

- Я буду только рад. Волгоград Марафон отличается от других марафонов в России. У нас вообще город особенный, со своей сильной, трагической и невероятной историей. И люди у нас соответствующие. Для местных бегунов этот марафон - обязательное событие. Что бы ты ни планировал, бежать волгоградский марафон ты обязан. Это больше духовное действие, дань памяти. Часто бег воспринимается как развлечение: поехать пробежаться, потусоваться, пообщаться. Это все здорово, но у нас совсем другая история. Местные воспринимают эту дистанцию как личный подвиг, каждый бежит до конца. И оформление соответствующее: все довольно строго, и военные, и старт из боевой пушки. Развлекательная программа уже после финиша. Тем не менее, люди приезжают из года в год. Для многих это уже обязательная традиция, в первую очередь, для бегунов из ближайших городов: Ростова, Астрахани, Саратова. Из Москвы все больше и больше начинают приезжать людей, развиваемся потихоньку.

У Гоши много нарушений: он не ходит, многого не понимает, практически не говорит. Он знает несколько слов: мама, папа, да. Слова «нет» не знает. Когда он с чем-то не согласен, чего-то не хочет, он просто молчит. Значит ему это не интересно. Несмотря ни на что, у Гоши остается душа, его невероятная улыбка и постоянный позитивный настрой. Мы взрослые, абсолютно здоровые люди часто подвержены депрессиям, унынию и т.д. А люди с ДЦП вообще не унывают. Почти все, что я предлагаю Гоше, он воспринимает с восторгом. Когда я спросил: «Гоша, хочешь преодолеть марафон?», он так радостно отреагировал, прокричал: «Дааааа!». Такая реакция меня очень воодушевила, я решил: «Ну, значит, точно нужно бежать».

Я уверен, он получит очень много эмоций, для него это будет такой большой-большой аттракцион. У нас очень красивые медали. Я уже представляю, как Гоша получит свою медаль марафонца - это будет невероятно. Надеюсь, у нас все сложится, и его имя будет в протоколе Волгоград Марафона. В своей физической подготовке я уверен, главное - справиться эмоционально. Когда ты понимаешь, что твой ребенок никогда не сможет бежать, да просто ходить не сможет никогда, а тут он преодолевает с твоей помощью марафон - это невероятные по силе эмоции.

СПРАВКА

Благотворительный Фонд развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь - уникальное спортивное движение, не имеющее аналогов в России. С 2016 года Фонд работает над тем, чтобы атлеты с разными физическими возможностями вместе тренировались и участвовали в массовых спортивных состязаниях. Сегодня Фонд курирует порядка 150 параатлетов. Это дети и взрослые с детским церебральным параличом, травмами различных отделов позвоночника, с синдромом Дауна и аутизмом.