Собчак напомнили о концертах Пугачевой в ДК для бедных

Ксения Собчак угодила в новый скандал. Не успели утихнуть страсти после ее интервью с Ольгой Бузовой в программе "Осторожно, Собчак" и бурной реакцией певицы Славы, которая встала на защиту поющей ведущей, как гламурную блондинку обвинили в том, что она не в состоянии проверить информацию.

Спустя сутки Ксения Собчак ответила на гневную тираду певицы Славы, которая бала возмущена до глубины души, услышав, как телеведущая упрекнула Ольгу Бузову в том, что та дает "концерты для бедных" в маленьких ДК. "Дорогая Слава! Не трясись. Лучше попробуй понять смысл сказанных мною слов", - вкрадчиво начала телеведущая.

Она уточнила, что ее вопрос был о том,что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня. "И к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и ... как на событие. Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева. Но в зените славы она собирала стадионы, а не ДК", - заявила Собчак.

Однако в соцсети тут же упрекнули телеведущую в профнепригодности, не поленившись приложить ссылки с выступлениями Аллы Пугачевой в ДК для бедных: "Ксюш, ну ты хоть фактчекингом утруждайся что ли. Хотя бы иногда. Понимаю, интернетом ты с трудом пользуешься, не можешь даже нормально репликой ответить и делаешь уродские скрины с айфона, но все же...".

А дальше теледиве по полочкам разложили все периоды выступлений артистки. Так, в марте 2006 года Пугачева выступала на родине Михаила Круга в Твери.

Алла Пугачева. Концерт в Твери.Любительская запись сольного концерта в городе Тверь в Тверском драматическом театре, 28 марта 2006 года

27 мая 2006 года звезда посетила с концертом ДК имени Ленина в Таганроге. К слову, население города - 270 тысяч человек.

Алла Пугачева. Концерт в Таганроге.Любительская запись сольного концерта в городе Таганрог в ДК им. Ленина 27 мая 2006 года

А 9 октября 2006 года Примадонна выступила в Тульском цирке. И это при том, что 13 лет назад певица была в зените славы. "Именно в этом году Пугачева и Крутой начали менять «Песню года» в соответствии со своим видением...", - уточнила интернет-пользовательница, которая явно следит за творчеством Пугачевой.

Певица выступала и на многочисленных Днях железнодорожника.

Алла Пугачева. День железнодорожника.2001 год

В Пензе Примадонна пела в августе 1999 года. Туда же она вернулась в 2007 году.

Алла Пугачев. Концерт в Пензе.Сольный концерт Народной артистки СССР Аллы Борисовны Пугачевой в Пензе. Стадион "Труд", 8 августа 1999 года

"Более того, открою тебе страшную тайну, Ксюш. Примадонна выступала в ДК «Мир» в Реутове в 2002 году", - завершила свой ликбез девушка.

Алла Пугачева. Концерт в Реутове.Любительская запись сольного концерта в городе Реутов в рамках тура по Подмосковью с программой "Мы приехали!", ДК "Мир", 27 октября 2002 года

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