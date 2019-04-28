Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу

Футболисты "Локомотива" идут на всех парах к месту в Лиге Чемпионов по итогам чемпионата России. На неделе они выиграли важную встречу в гостях против "Ростова". Теперь же - красноярский "Енисей" в соперниках в матче 26 тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Енисей 28 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

До этого дня команды играли лишь один раз - в первом круге в октябре "Локомотив" победил со счетом 3:0.

Прогнозы на матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

"Локомотив" - фаворит поединка против "Енисея".

Телетрансляция матча Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - Енисей 28 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.