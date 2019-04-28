2019-04-27T22:55:38+03:00
Спорт

Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграет против красноярского "Енисея"."Локомотив" сыграет против красноярского "Енисея".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Локомотива" идут на всех парах к месту в Лиге Чемпионов по итогам чемпионата России. На неделе они выиграли важную встречу в гостях против "Ростова". Теперь же - красноярский "Енисей" в соперниках в матче 26 тура. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Енисей 28 апреля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

До этого дня команды играли лишь один раз - в первом круге в октябре "Локомотив" победил со счетом 3:0.

Прогнозы на матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

"Локомотив" - фаворит поединка против "Енисея".

Телетрансляция матча Локомотив - Енисей 28 апреля 2019

Трансляция матча Локомотив - Енисей 28 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.

Локомотив - Енисей 28 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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