Патриарх освятил икону, созданную на пожертвование Путина
- Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви, - Владимир Путин поздравил в воскресенье всех православных христиан в наступившей Пасхой. - Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа.
Президент России, вернувшись в субботу вечером с форума "Один пояс. Один путь" в Пекине, сразу отправился в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. После завершения службы произошло символическое событие - патриарх Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», созданную личные средства Владимира Путина для главного храма Вооружённых Сил России. После окончания строительства собора в парке "Патриот" она будет помещена в его иконостас.
Пасхальное Богослужение патриарха Кирилла.
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ИСТОЧНИК KP.RU