Куча эмоций после неудачи: Неймар ударил болельщика после того, как проиграл финал Кубка Франции

Скандалом завершился финальный матч Кубка Франции между "ПСЖ" и "Ренном". Бразильский форвард парижан Неймар повздорил с болельщиком во время церемонии награждения по итогам решающего матча французского кубка.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2 (на голы Эдсона Мешера и автого Кимпембе парижане ответили мячами Дани Алвеса и Неймара). В серии пенальти же "ПСЖ" уступил со счетом 5:6. Решающий промах на счету полузащитника парижан Кристофера Нкунку.

Когда же футболисты ПСЖ шли за своими серебряными медалями, то один из фанатов, которые сидели на трибунах, стал снимать на телефон видео и выкрикивать оскорбления в адрес игроков. Неймар, проходя мимо бузотера, ударил зрителя по лицу, шлепнул, и попросил прекратить снимать это видео.

В "ПСЖ" уже заявили:

- Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями. Он снимал это на телефон, чтобы хайпануть, - сообщает Le Parisien.

Сам же болельщик, которого зовут Эдуар, заявил:

- Я не оскорблял его! Только сказал ему, что они плохо играли сегодня – это ведь игра! Когда мимо проходили футболисты "ПСЖ" Верратти, Буффон и другие, то я сказал им: "Вы – плохие! Идите отсюда. Вперед, "Ренн"! - приводит слова фаната L'Equipe.

Отметим, что в этом сезоне "Пари Сен-Жермен" выиграл чемпионат Франции. Однако же сейчас в финале Кубка Франции проиграл "Ренну".