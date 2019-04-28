2019-04-28T14:49:45+03:00
Звезды

Иосиф Пригожин о победе дочери Алсу на «Голосе»: «Что касается Микеллы - она выиграла это конкурс!»

Продюсер снова высказался по поводу итогов детского «Голоса»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Продюсер Иосиф Пригожин обратился в Инстаграме к журналистам с просьбойПродюсер Иосиф Пригожин обратился в Инстаграме к журналистам с просьбойФото: Евгения ГУСЕВА
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Шумиха вокруг итогов детского «Голоса» продолжается. Продюсер Иосиф Пригожин обратился в Инстаграме к журналистам с просьбой прекратить травлю 10-летней Микеллы Абрамовой:

- Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка. Во-первых, поздравляю всех православных с Пасхой; во-вторых, хочу высказаться по вчерашним артиллерийским звонкам журналистов и тем, кто сеет рознь по поводу проекта «Голос. Дети», - написал в своём блоге продюсер. - Любой конкурс несёт в себе субъективное начало. Все дети, которые принимали участие в проекте, очень талантливые и заслуживают всяческих наград. Ужасно, когда вокруг детей создаётся скандальный ажиотаж.

В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом. Любой телевизионный проект - бизнес взрослых людей, и родители, отправляющие детей на подобные соревнования, должны это понимать. Дети - чистые, искренние создания, они выходили на сцену и пели самым честным образом. К голосованию они точно не имели никакого отношения. Детские конкурсы тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред - выиграл конкурс, а дальше что? Ребёнок может не вырасти в профессионала, а неокрепшая детская душа будет уже отправлена славой, что в последствии часто приводит к серьёзным психологическим проблемам. А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве. Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая. Нельзя сказать, что она была хуже других конкурсантов.

Мне очень понравился и, считаю, был достоин первого места Ержан Максим, мне очень понравилась Нино Чеснер - темпераментая, голосистая и уже готовая артистка, Рената Таирова и многие другие. Давайте спокойно разберём, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у неё очень много, так же призывали к голосованию её друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта «Голос». Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала. Всем хороших праздников, добра, любви, терпимости и удачи!

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка
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Напомним: ранее 10-летнею Микеллу Абрамову поддержала в интервью RT певица Валерия.

Певица заявила, что смотрела выступление девочки с некоторым предубеждением, но так и не поняла, почему на Микеллу ополчились хейтеры.

- Получается, если у детей известные родители, им нужно тихо сидеть дома? В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая,-прокомментировала скандал, развернувшийся вокруг дочери Алсу Валерия.

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Любимая мамочка
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МНЕНИЕ

Виновата ли дочь Алсу в том, что родители выиграли для нее детский «Голос»

Егор АРЕФЬЕВ

Неправдоподобный финал детского «Голоса» вызвал ураган народного гнева. Девочка, родившаяся в семье миллиардера, которую воспитала одна из самых популярных певиц России, приходит в телешоу наравне с простыми смертными (подробности)

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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