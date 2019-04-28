На пути байкеров к Воробьевым горам установят 20 "лежачих полицейских"

Городские власти отреагировали на коллективное письмо жителей микрорайона Гагаринский, которым не дают житья многочисленные байкеры, которые каждый вечер отправляются в паломничество на смотровую площадку Воробьевых гор. Большинство прокладывают маршрут именно через жилые кварталы по улице Косыгина.

В начале апреля местные жители не выдержали: собрали несколько сотен подписей и отправили жалобы в префектуру и Центр организации дорожного движения. Просили проложить альтернативный маршрут, в обход многоэтажек. Но пока такая мера показалась городским властям слишком радикальной.

- В целях исключения мотогонок на улице Косыгина разработана, утверждена и направлена на реализацию в Департамент ЖКХ Москвы проектная документация на установку 20 искусственных неровностей. Кроме того, уже установлены дополнительные стационарные комплексы видеофиксации нарушений ПДД, - сообщили "КП" в пресс-службе ЦОДД.

Впрочем, точку в этом вопросе ставить пока рано. В ближайшее время соберут специальную комиссию, в которую войдут представители ГИБДД. Эксперты рассмотрят другие ограничительные меры для мототранпорта в этом районе Москвы. Не исключено, что перед въездом в жилую зону на уровне Дворца Пионеров установят знак 3.5 «Движение мотоциклов запрещено", который будет действовать вдоль всех многоквартирных домов до пересечения улицы Косыгина и Ленинского проспекта.

Дислокацию и количество новых камер фиксирующих нарушении ПДД пока держат в секрете. А вот с датой установки "лежачих полицейских" уже определили. Работы стартуют сразу после майских праздников. Байкерам решили не портить настроение до мотопробега, который состоится уже 3 мая. Главной точкой маршрута традиционно станет смотровая площадка Воробьевых гор.

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