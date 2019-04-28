Как Алсу собирала дочери голоса для победы в конкурсе «Голос.Дети»

Уже появились первые анекдоты о победе дочери Алсу в шестом сезоне вокального телевизионного конкурса "Голос. Дети". Сюжет везде обыгрывается один: папа-банкир юной певицы рекомендует друзьям, знакомым, подчиненным в разных регионах страны голосовать в финале музыкального конкурса за его дочь.

В реальной жизни картина пока вырисовывается такая: Алсу и ее семья действительно просили голосовать за свою дочь, в их пользу сработал медийный ресурс. Они привлекли многочисленных друзей, коллег, знакомых. Напомним, что коллеги Алсу по шоу-бизнесу (Ольга Бузова, Наталья Королева, Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук и другие звезды) призывали миллионы своих подписчиков в инстаграме голосовать за 10-летнюю Микеллу Абрамову. Алсу раздавала интервью о способностях дочки журналам, о Микелле рассказывали в сюжетах на ТВ...

Кроме того, стало известно, что Алсу использовала и другие способы агитации за своего ребенка. В Facebook есть группы, где поддерживают Микеллу, так вот там Августина Матвиенко рассказала как родители, чьи дети учатся с Микеллой поддержали ребенка. "Мой ребенок ходит в школу ментальной арифметики, в чат рассылали просьбу поддержать дочь Алсу, так как она учится в этой школе тоже. С миру по нитки", - поделилась Августина Матвиенко. Она, как и другие мамы, не видят в такой поддержке ничего плохого и считают, что подобные просьбы в различных группах и сообществах тоже помогли победить в музыкальном конкурсе. Другое дело, что в столице у известных и богатых родителей подобных "чатов", как и других возможностей, намного больше, чем у родителей незвездных детей-конкурсантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

Первый канал опубликовал результаты голосования и проводит проверку самого голосования. Но подсчет телефонных и смс-голосов автоматический, и звонки программ-роботов система блокирует. Кроме того, прозрачность всей этой системы гарантирует не только авторитетная компания, но и представитель нидерландской компании Talpa - он присутствует на всех съемках "Голоса". Компания Talpa владеет правами на формат проекта. Поэтому в заявлении генерального директора Первого канала Константина Эрнста прозвучали такие слова: "И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем".

alsou_a Может быть, для многих уже не секрет, что моя доченька стала участницей шестого сезона ГолосДети

Возможно, победа Микеллы Абрамовой заставит изменить подход к оценке вокальных данных в телепроекте.

О том, что медийность мамы помогла ребенку выиграть конкурс, говорят сегодня многие артисты. Как и о том, что простые зрители часто оценивают не вокальные данные, а выражают личные симпатии.

alsou_a My little shining in a beautiful dress

Мария Кожевникова сформулировала причины победы Микеллы в инстаграме:

"На мой субъективный взгляд, победителем должен был стать Ержан Максим. Финальная песня «Адажио» технически несравнима с «Ты здесь». Это просто разные соревнования. Но вопрос в другом и уже у меня к вам, а когда к нашей эстраде, к конкурсам в целом, кстати и международным, можно было применить слово «справедливость»?! В наше время, к сожалению или счастью, все чаще побеждает популярность. Интернет совершил революцию, в которой участвует каждый из нас, и инстаграм это ещё одно тому доказательство. Блогеры, снимающие юмор или провокации, имеют реально в разы больше подписчиков, чем безумно одаренные люди. Не так?! Яркий пример-Юля Началова, царство ей небесное, которая обладала уникальной техникой, внешностью... Да, таков этот мир, и он становится ещё хуже после проклятий ни в чем неповинному ребёнку! Произошел несправедливый перекос и вина этому - медийность! Но так поступили бы 99,9 % родителей, признайтесь честно, вы бы тоже попросили друзей и поклонников поддержать своего ребёнка. Я слышала однажды, как Микелла поёт вживую, без сцены, микрофона, знаю, что она пишет музыку и стихи, она талантливая, трудолюбивая 10-летняя девочка и точно не заслуживает ту брань, которую так щедро дарят взрослые, воспитанные, справедливые люди. Выбранный способ, - мщение ребёнку, топит на дно саму справедливость. Средства не оправдывают цель. Вопросы должны быть к организаторам, к системе голосования, в основе которой заложена субъективность зрителей, а не профессиональная оценка вокальных данных. Надеюсь, канал примет беспрецедентное решение - наградить и других уникальных детей!"

Микелла Абрамова.Somewhere Over the Rainbow

МНЕНИЕ

Виновата ли дочь Алсу в том, что родители выиграли для нее детский «Голос»

Егор АРЕФЬЕВ

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Этот паренек был достоин победы не меньше других. Он приезжал на съемки из Казахстана, пропуская тренировки по боксу и школу, усердно репетировал, учил уроки прямо на съемках и, главное, пел довольно круто, хотя в самом начале проекта даже по-русски говорил с трудом (подробности)