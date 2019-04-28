2019-04-28T16:09:46+03:00
Общество

Умер Алексей Лебедь, настоящий полковник

Младшему брату знаменитого генерала было 64 года
Александр ГАМОВ@gamov1
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Алексей Иванович ЛебедьАлексей Иванович ЛебедьФото: скриншот видео
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В субботу, 27 апреля, в Москве, на 65-м году жизни скончался (некоторые СМИ сообщают - «от внутреннего кровоизлияния») Алексей Лебедь - бывший глава Хакасии - с 1997-го по 2009-й, и экс-депутат Госдумы - с 2009-го по 2011-й. Одно время он входил также и в Совет Федерации. Но в последнее время активной политикой не занимался.

СМИ, вспоминая сегодня о младшем брате генерала Александр Лебедя (в последние годы жизни был губернатором Красноярского края, погиб в авиакатастрофе 28 апреля 2002-го), забывают сказать и о боевом прошлом Алексея Ивановича.

Он закончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и Военную академию имени Фрунзе, служил в Афганистане, командовал 300-м гвардейским парашютно-десантным полком, который дислоцировался в Кишиневе, дослужился до полковника. Среди его наград есть и боевые: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Алексей Лебедь был почти таким же колоритным и харизматичным, как и его старший брат. Своим «братством» он никогда не кичился, хотя, конечно, какое-то время - формально - знаменитая фамилия помогала ему в карьере... Те, кто знал Лебедя-младшего, говорят о нем как о простом, доступном и смелом человеке.

Выражаем соболезнование родным, друзьям, соратникам и однополчанам Алексея Лебедя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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