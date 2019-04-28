"Сложная для нас победа сегодня, были свои причины". Главный тренер "Локомотива" подвел итог игре с "Енисеем"

Футболисты столичного "Локомотива" одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче 26 тура чемпионата России по футболу. На последних минутах игры москвичи победили гостей из Сибири благодаря голу Фарфана. После матча главный тренер москвичей Юрий Семин поведал об итогах встречи.

- Самое важное - то, что мы взяли 3 очка в такой очень тяжелой борьбе и в сложном матче. Почему сложный вышел? Причины есть - много замен в последнее время получается. Но я очень доволен тем, как все завершилось.

- Предварительно что с Игнатьевым?

- Сильное рассечение, накладывают швы. На голеностопе.

- Остались чемпионские амбиции или цель просто Лига Чемпионов?

- Амбиции есть, мы ведь чемпионы. А чтобы попадать в ЛЧ, нужно бороться за 1 место. Сложно сказать, что "Зенит" потеряет такое количество очков. Будем бороться, жизнь покажет.

- Денисов нужен команде?

- Я не могу обсуждать игрока здесь с прессой. Я могу его обсуждать только внутри команды. Что касается Денисова, как он выйдет и будет лучше Баринова играть - так и будет играть. Для меня главное - чтобы игрок, выходя на поле, был лучший. Мне нужен игрок, который лучший на тренировках и в кондициях хороших.

- Сегодня была промоакция "Игры Престолов". Видели ли, может смотрите сериал?

- Не смотрю его, может быть внучка смотрит.

Футболисты "Локомотива" победив 2:1 красноярский "Енисей", с 49 очками теперь - вторые в турнирной таблице Премьер-Лиги. А их главные конкуренты в битве за Лигу Чемпионов ЦСКА и "Краснодар" сегодня чуть позже сыграют в Краснодаре матч между собой. Пока что же у армейцев - 44 очка, а у кубанской команды - 43 балла.

КСТАТИ

Дмитрий Аленичев: "Обидное для нас поражение"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев, подводя итог поединку, сказал:

- "Локомотив" имел большое преимущество, но кроме удара в перекладину в первом тайме ничего не было. Потом случился автогол, к несчастью для нас. Но что потом - после гола нам удалось поверить в себя и забить ответный мяч. В конце матча после быстрой атаки Фарфан забил красивый ответный гол, благодаря которому команде удалось выиграть эту встречу. Обидное для нас сегодня это поражение.