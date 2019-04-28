Британские СМИ заставили поверить в том, что Луиса Суареса укусил сын после победы "Барселоны" в чемпионате Испании

"Барселона" стала в 28-й раз чемпионом Испании. И после матча во время празднований случился один забавный эпизод, который породил небольшой милый фейк, перенесенный со страниц соцсетей в ряд СМИ. На него "повелись" в Британии и ряде стран Европы.

Итак, воскресенье, день после победы "Барселоны" в чемпионате Испании. Британская Mirror пишет: "Луис Суарес получил укус от своего сына после победы в чемпионате Испании". Не отстает The Sun: "Сын Луиса Суареса укусил своего отца в плечо...". Ну и конечно же, Daily Mail присоединяется во флешмобе "Сын укусил Луиса Суареса после победы в чемпионате Испании". И вскоре подобные заголовки появились во многих мировых СМИ. Все сразу же стали вспоминать о том, что в свое время Суарес был замешан сразу в трех инцидентах с "укусами" на футбольном поле. Самый мощный - это инцидент с Джорджио Кьеллини на ЧМ-2014, после которого уругвайца даже дисквалифицировали.

Однако же, на самом деле все было не так. И шестимесячный Лаутаро даже и не думал покушаться на плечо своего бати. Итак, разгадка этой истории довольно проста. К примеру, в твиттере итальянского журналиста Танкреди Палмери тоже есть этот скриншот. И в нем "зашита" одна небольшая "пасхалка" - в правом верхнем углу висит значок "Барселоны". Такой, какой обычно располагается на всех видео, которые размещаются на официальном канале "Барсы" в YouTube. Идем перепроверять на канал к каталонцам. После победной игры против "Леванте", которая завершилась со счетом 1:0, на канале появился видеоролик длинной почти в 38 минут. На кадрах четко видно, что воспроизведение идет сразу же после финального свистка игры. Это - примерно 22:50 по времени Барселоны. И Суарес в получасовом видео Суарес со своей семьей появляется несколько раз, но самые важные кадры в тайминге - 37:09. На них - Луис и его кроха-сын. И что же мы видим дальше? Маленький Лаутаро Суарес начинает что есть силы сладко зевать. Вот этот момент, который порезан на скриншоты. Оно и понятно - быть в бодром состоянии для шестимесячного ребенка в 23:27 не так-то просто.