2019-04-28T19:57:27+03:00
Спорт

Британские СМИ заставили поверить в том, что Луиса Суареса укусил сын после победы "Барселоны" в чемпионате Испании

Шестимесячному Лаутаро, на самом деле, еще далеко до "подвигов" своего "кусачего" отца
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Луис Суарес со своей семьей после победной игры с "Леванте".Луис Суарес со своей семьей после победной игры с "Леванте".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

"Барселона" стала в 28-й раз чемпионом Испании. И после матча во время празднований случился один забавный эпизод, который породил небольшой милый фейк, перенесенный со страниц соцсетей в ряд СМИ. На него "повелись" в Британии и ряде стран Европы.

Итак, воскресенье, день после победы "Барселоны" в чемпионате Испании. Британская Mirror пишет: "Луис Суарес получил укус от своего сына после победы в чемпионате Испании". Не отстает The Sun: "Сын Луиса Суареса укусил своего отца в плечо...". Ну и конечно же, Daily Mail присоединяется во флешмобе "Сын укусил Луиса Суареса после победы в чемпионате Испании". И вскоре подобные заголовки появились во многих мировых СМИ. Все сразу же стали вспоминать о том, что в свое время Суарес был замешан сразу в трех инцидентах с "укусами" на футбольном поле. Самый мощный - это инцидент с Джорджио Кьеллини на ЧМ-2014, после которого уругвайца даже дисквалифицировали.

Однако же, на самом деле все было не так. И шестимесячный Лаутаро даже и не думал покушаться на плечо своего бати. Итак, разгадка этой истории довольно проста. К примеру, в твиттере итальянского журналиста Танкреди Палмери тоже есть этот скриншот. И в нем "зашита" одна небольшая "пасхалка" - в правом верхнем углу висит значок "Барселоны". Такой, какой обычно располагается на всех видео, которые размещаются на официальном канале "Барсы" в YouTube. Идем перепроверять на канал к каталонцам. После победной игры против "Леванте", которая завершилась со счетом 1:0, на канале появился видеоролик длинной почти в 38 минут. На кадрах четко видно, что воспроизведение идет сразу же после финального свистка игры. Это - примерно 22:50 по времени Барселоны. И Суарес в получасовом видео Суарес со своей семьей появляется несколько раз, но самые важные кадры в тайминге - 37:09. На них - Луис и его кроха-сын. И что же мы видим дальше? Маленький Лаутаро Суарес начинает что есть силы сладко зевать. Вот этот момент, который порезан на скриншоты. Оно и понятно - быть в бодром состоянии для шестимесячного ребенка в 23:27 не так-то просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Ягудин об уральском фигуристе Максиме Ковтуне: «Молодец, что не стал сидеть на балансе налогоплательщиков»
Знаменитый спортсмен Алексей Ягудин рассказал «Комсомолке», почему карьера молодого спортсмена не удалась, как он проводит свободное время и за что полюбил сцену так же, как лед
Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом
В США умер архитектор ядерного разоружения СССР
Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов
В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафе
У лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР
НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего
"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе