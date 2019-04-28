2019-04-28T21:02:50+03:00
Спорт

Тренер футбольного клуба в Англии заставил свою команду пропустить намеренно гол

Невероятный поступок совершил аргентинский тренер "Лидса" в матче против "Астон Виллы" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Марсело Бьелса.Марсело Бьелса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В матче английского Чемпионшипа между "Астон Виллой" и "Лидсом" произошел невероятный случай. Во время игры тренер команды заставил преднамеренно свою команду пропустить гол от соперника.

На 70-й минуте матча в центре поля травму получил игрок "Астон Виллы". Футболисты этого клуба принялись сигнализировать судье - надо остановить матч! Но игроки "Лидса" побежали быстро в атаку и открыли счет в матче после гола Матеуша Клиха. Футболисты "Виллы" вспыхнули с яростью и пошли практически "стенка на стенку" с соперниками.

И тогда главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса пошел к кромке поля и сказал своим футболистам пропустить в ответ гол без всякого сопротивления. Попутно окончательно разобравшись во всех аспектах ситуации. Удивительно было видеть - два игрока "Астон Виллы" побежали через половину поля мимо замерших как манекены игроков "Лидса" и забили ответный мяч.

После игры Бьелса сказал:

- Мы вернули гол. Все видели факты. Наше понимание этих фактов не оставило выбора, кроме как сделать это. Английский футбол славится традициями честной игры. Мне нечего к этому добавить.

Визави аргентинского тренера из "Астон Виллы" Дин Смит, в свою очередь, сказал, что такой поступок достоин уважения. "Лидс", в свою очередь, после этого ничейного исхода лишился шансов на прямой выход в Премьер-Лигу чемпионата Англии по футболу на будущий сезон.

Футбольный клуб Лидс намеренно пропускает гол. Видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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