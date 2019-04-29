«Мисс «КП» Анастасия Фролова станет ведущей погоды на федеральном канале

Это только в зарубежных конкурсах «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная» все через постель или за деньги. У нас все честно! Почти два месяца красавицы с необъятных просторов России присылали фотографии на суд жюри «КП» и «Метео-ТВ». Все они хотели принять участие в конкурсе «Попади с обложки «КП» на ТВ». Выбор был непрост. Продюсеры, редакторы, преподаватели долго ломали голову и спорили, изучая каждое фото и анкету.

Лучшие из лучших регулярно получали бесплатное (!) место в газете - на одной из обложек! Красавицы, прошедшие все этапы конкурса, вышли в финал. Шесть финалисток приехали в Москву, чтобы побороться за место телеведущей на одном из федеральных телеканалов. Победила Анастасия Фролова из Москвы - девушке 22 года, она владеет тремя языками и активно путешествует. «КП» она объяснила, что виной карьерного скачка стала бабушка - подписчица самой популярной в России газеты с 40-летним стажем.

- Бабушка с дедушкой постоянно читают «КП», - призналась победительница. - Когда я была маленькая, все время рассматривала издание: красивые девушки, анекдоты, новости, все это было ярко и притягивало. Хотелось оказаться на обложке. И вот недавно прихожу домой, а бабушка кладет передо мной на стол «Комсомолку» и говорит: «Вот! Конкурс. Давай отправишь туда фотографию!»

- Большой конкурс был?

- Конкуренция оказалась серьезная. И отбор тоже. Не ожидала такой насыщенной программы в финале. В течение двух дней мы работали в Москве. Были в студии шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Изучали работу в «Останкино». Записывали пробы в студии - прогноз погоды перед большим числом камер.

- Страшно было?

- Непривычно. Ведь я раньше никогда не работала на телекамеру. С детства участвовала в конкурсах чтецов - наизусть читала Пушкина, Гоголя, играла в нескольких театрах. Это помогло.

- Как вы узнали, что выиграли?

- Нас долго мучили. Потому что в первый день писали пробы. Во второй - поехали к педагогу по речи, который дал свою оценку нашей работе. Потом был показ коллекции Валентина Юдашкина. Незадолго до него и объявили, что я выиграла.

- Среди молодежи, наверное, и газета, и телевизор считаются чем-то архаичным и непродвинутым. А как среди ваших друзей?

- Наверняка бумажные версии СМИ читает меньшее число молодых людей. Но сайт и мобильные приложения «КП» - нет. Они у вас очень мощно развиты, все мои друзья подписаны на Инстаграм и Фейсбук «Комсомолки». А еще многие, кто за рулем, слушают Радио «Комсомольская правда».

АВТОРИТЕТНО

- Сегодня «КП» - одна из самых популярных газет в стране, - считает президент телекомпании «Метео-ТВ» Александр Митрошенков. - Девушки откликнулись на наш совместный конкурс, пришло большое число заявок. Мы, со своей стороны, старались отбирать участниц не только по внешним данным, но и по профессиональным: должен был быть или журналистский опыт работы, или опыт занятия в театральной студии, или участие в конференциях, ивентах. Умение говорить, держаться в кадре. Все финалистки не совсем случайные люди - некоторые из них даже работали на федеральных каналах корреспондентами. Что необычного в победительнице? Анастасия уникальна по совпадению важных качеств: внутренняя энергия, обаяние, телевизионный шарм - все есть. Пробы проходили в профессиональных студиях в «Останкино», и это сразу было заметно. Постараемся, чтобы в мае девушка появилась на одном из федеральных каналов и вела прогноз погоды. Сразу после праздников Настя начинает работать с педагогами, режиссерами и готовиться к выходу в эфир. На каком конкретно телеканале – пока секрет. Следите за анонсами!