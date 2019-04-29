2019-04-29T01:53:38+03:00
История современности

Татищев правды ищет

29 апреля 1686 года родился первый историк России
Леонид РЕПИН
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В Екатеринбурге основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину установили памятник.В Екатеринбурге основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину установили памятник.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сама фамилия этого замечательного человека подталкивала к размышлениям о ее происхождении, не случайно же такое сочетание: «тать» - значит разбойник - вора ищет… Наверное, давным-давно в их родовом ряду был кто-то, к кому легло такое прозвище… И нашел! У Юрия, князя Соломерского, был сын Василий, служивший в покоях Ивана III, который и прославился редкостным умением воров изыскивать. Звериным чутьем на них обладал молодой князь и умен был - это бесспорно. А как бы иначе следаком-то быть? Вот от него и пошла фамилия. А сам род Татищевых происходит по прямой линии от Мономаха, и считаются они даже старше первых московских государей, поскольку от рода Калиты ведут свой отсчет. Ну и как Василию Никитичу при такой-то родословной не стать историком?

Службу свою начинал он, сын стольника, в семнадцать лет солдатом Азовского полка. Через два года участвовал в войске Петровом при взятии Нарвы, еще через четыре года сражался в Полтавской битве, и можно не сомневаться, что перо будущего историка затачивалось бок о бок с его штыком. Потом Василий Никитич три года обучался артиллерии и математическим наукам в Германии, пока не попал в поле зрения Якова Брюса, сподвижника Петра Великого, генерал-фельдцейхмейстера, по тем временам - ученого, творившего всяческие чудеса в московской Сухаревой башне и за то прозванного в народе колдуном. Татищев при нем проявил себя наилучшим образом, а тем, что и сам всячески к наукам стремился, и вовсе обаял Брюса. Короче, стал Татищев быстро подниматься по карьерной лестнице. Сам Петр направил его в Швецию учиться горному делу, а по возвращении, доказав, что недаром те годы потратил, произведен был в полковники.

В горнорудном деле Татищев сделал удивительно много: обосновал новые рудники, построил железоделательные заводы, основал Екатеринбург, но, как это неизменно бывает в подобных случаях, возбудил против себя кучу врагов - скрытых и явных. Упрятали Татищева в Петропавловскую крепость. Что Василий Никитич тогда пережил - одному богу известно. Однако правда все же осилила зло, и после свержения Бирона восстановленного во всех правах Татищева отправили губернатором в Астрахань. После переговоров с калмыцкими ханами он ввел их всех в подданство России.

Василий Татищев положил начало русской этнографии, составил первый русский энциклопедический словарь и, главное, написал многотомный труд «История Российская с самых древнейших времен» - первый у нас научный труд по истории государства, созданный на основе как наших, так и иностранных источников.

Был Татищев всегда болезненно худ, при этом редкостно деятелен, решителен - но это, видимо, уже от его военной службы пошло, всегда стремился людям помочь. Правда, иногда небезвозмездно. Но это уж веление времени: едва ли кто жил иначе тогда.

Родину свою любил преданно. Потому и осилил такой труд, написав «Историю», которая и посейчас остается ценнейшим памятником истории и культуры страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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