«Ого, какая строгая госпожа!»: поклонники обсуждают фотосессию Алены Апиной в латексном костюме

Алена Апина как будто вторую молодость живет. Несмотря на 54 года, звезда 90-х то снимает клипы, где предстает в дерзких мини-юбках, то выходит на концерт в не менее смелых декольте, как бы намекая своим поклонникам, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте. А на днях певица приняла участие в фотосессии, где предстала в латексном костюме с достаточно смелом декольте и с вырезами на бедрах.

«И в будни и праздники, главное, чтобы кто-то протянул руку», - подписала исполнительница хита про Ксюшу, юбочку из плюша видео. На нем подруга подает ей руку, чтобы она не упала, пока фотограф ищет нужный ракурс для фото.

Увидев кумира в столь смелом образе, поклонники не удержались и тут же высказали певице свои слова восхищения. «Ого, какая строгая госпожа! Красавица Алёна Апина! Образ очень нравится», «Вы великолепно выглядите!», «Какая вы смелая, что не боитесь участвовать в разных фотосессиях», «Всегда оставайтесь собой!», - написали фолловеры по ее видео в инстаграме.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал наряд певицы слишком откровенным для ее возраста. «Ну как не стыдно?», «По-моему, это выглядит чересчур!», - высказали свое мнение другие подписчики.

Сама Алена ни на критику, ни на похвалу реагировать не стала. В одном из интервью Апина заявляла, сколько людей, столько и мнений. И ей жаль тратить время своей жизни на то, чтобы отвечать на критику в свой адрес.