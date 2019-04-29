Супруги выиграли пять миллионов фунтов стерлингов и решили «жить как раньше»

Уж сколько мы читали историй о том, как крупный выигрыш серьезно меняет жизнь людей. Правда, не все проходят проверку на богатство и уже вскоре оказываются в том же положении, что были до покупки счастливого билета, поэтому заявление дублинской пары, которая на днях сорвала джекпот в пять миллионов фунтов стерлингов и не планирует начать вести роскошную жизнь, сильно удивило читателей The Sun.

Супружеская пара работают обычными менеджерами в офисе и говорят, что вполне довольны жизнью. То, что им на счет упадет 5,5 миллиона фунтов стерлингов (459,4 миллиона рублей) «приятно, конечно, но крышу им от этого не сорвало». Так, скажем, любимую работу они бросать не планируют.

В начале апреля ирландцы купили билет QuickPick в приложении национальной лотереи и сорвали крупный выигрыш. Теперь везунчики планируют составить план расходов, а также погасить ипотеку и другие счета. Супруги утверждают, что не будут «сходить с ума из-за победы».

«Эти деньги сделают нашу жизнь проще и комфортнее, однако мы хотим продолжить жить как раньше», — сказал один из них.

Напомним, что ранее 17-летняя шотландка выиграла 4 миллиона фунтов стерлингов в лотерею и тут же начала спускать выигрыш дорогостоящие машины, путешествия, пластические операции и недвижимость, однако спустя несколько лет ей наскучила такая жизнь, и она решила устроиться на работу. Угадайте, куда? Стилистом. Говорит, что очень счастлива теперь. Ни одно путешествие не сделала ее такой счастливой, как новая профессия.