2019-04-29T18:36:42+03:00
Звезды

Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности

Татьяна Брухунова на последних снимках появляется с округлившимся животом
Ольга АНТОНОВА
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Когда «Комсомолка» в прошлом году написала о том, что пассия Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приобрела элитную недвижимость в столице стоимостью в 280 миллионов рублей на улице Лесной и в новостройке на улице Трубецкой в престижном жилищном комплексе «Садовые кварталы», а после сделала там ремонт в детской комнате, СМИ заговорили о том, что помощница юмориста в скором времени планирует детей. Иначе зачем она купила две колыбельки? И с тех пор вопрос о ребенке постоянно поднимается в прессе. На днях 29-летняя брюнетка опубликовала фото в объемном свитере, под которым угадывался округлившийся живот, что вызвало ряд новых вопросов от подписчиков инстаграма Татьяны.

«Таня! Ты опять беременна?» — спросила в комментарии к фото одна из поклонниц. «Кофта потеплее, и, видимо, "да". Хотя если верить СМИ, то это мое перманентное состояние», — иронично ответила Брухунова.

Напомним, в прошлом году Евгений Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Бракоразводный процесс был долгим, с привлечением лучших адвокатов, так как супруги делили элитную недвижимость в центре Москвы и коллекцию антиквариата. В процессе расставания появилась новость о том, что у причины развода есть имя – Татьяна Брухунова, помощница юмориста, которая взяла все дела звезды «Смехопанорамы» в свои руки.

И если сначала Татьяна говорила, что их отношения только рабочие, то спустя несколько месяцев избранница артиста дала большое интервью Первому каналу, где рассказала, как развивался их роман и почему она решила быть рядом с Петросяном.

Надо отметить, что после официального развода Евгения Вагановича пара перестала скрывать свои теплые отношения, много путешествуют вместе и наслаждаются обществом друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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