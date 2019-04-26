2019-04-26T12:43:52+03:00
Звезды

Дочь звезды сериала "Склифосовский" умоляет спасти больную маму

У 50-летней актрисы заподозрили асцит, который является следствием цирроза печени или злокачественных новообразований
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ирина Сенотова.Актриса Ирина Сенотова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в Москве с острой пневмонией и асцитом. 50-летняя звезда сериалов "Общая терапия 2" и "Склифосовский" дважды отказывалась ехать в больницу, но когда ее состояние резко ухудшилось, медики увезли артистку в реанимацию.

Ирина Сенотова находится в тяжелом состоянии. Деньги на лечение тяжелобольной актрисы собирает ее дочь Мария Оамер. Девушка умоляет спасти больную маму, опубликовав сообщение в блоге.

Первые признаки недомогания 50-летняя Сенотова почувствовала в начале апреля, передает сайт МК.RU. Внезапно у женщины под утро скрутило живот с такой силой, что пришлось вызвать медиков. Они предположили, что у актрисы желтуха, доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи женщине стало лучше.

mariyaoamermariyaoamer
Буду благодарна любой помощи
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Но буквально через десять дней знаменитость вновь обратилась к врачам с аналогичной проблемой - сильными болями в животе. Врачи на этот раз заподозрили асцит брюшной полости. Во время болезни происходит скопление свободной жидкости. Асцит называют брюшной водянкой. Количество жидкости может достигать 25 л. Асцит является следствием цирроза печени в 75%, злокачественных новообразований - в 10% или сердечной недостаточности в 5% случаев. В клинической картине у больных отмечается прогрессирующее нарастание веса.

Медики уменьшили болевой синдром, а на следующий день им пришлось вновь приехать в квартиру актрисы. И на этот раз она не поехала в больницу, наотрез отказавшись от госпитализации.

Лечить Сенотову ее родственники решили в дорогом частном медцентре Эскулапы помимо асцита обнаружили пневмонию и еще ряд опасных заболеваний. Актриса там пробыла недолго. Вероятно, родные приняли решение перевезти ее в городскую больницу из-за дорогостоящего лечения в частной клинике.

Ирина Сенотова работала в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, Московском академическом театре имени Маяковского и театре "Современник". Самые известные роли звезды - в сериалах "Монтекристо", "Кармелита", "Общая терапия 2" и "Склифосовский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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