Одноклассники открыли вертикальные видео для пользователей и рекламодателей.

Одноклассники открыли для пользователей и рекламодателей новый формат видеоконтента — вертикальные ролики. Теперь авторы, СМИ и рекламодатели смогут публиковать видео, снятые в режиме портрета, которые будут отображаться в лентах пользователей вертикально, без черных полей по бокам. Новый формат доступен для запуска всем клиентам рекламной платформы myTarget.

По данным международных исследований, пользователи держат смартфон вертикально в 97% случаев для iPhone и в 89% на Android, в том числе для съемки и просмотра видео.

Вертикальные видео занимают больше места на экране мобильных устройств, а также делают видеоконтент заметнее в ленте пользователей и удобнее для просмотра. Как результат — авторы видео и рекламодатели получают больше обратной связи от пользователей.

По данным исследования платформы по продаже мобильной рекламы MediaBrix (текущее название — Receptiv), рекламная кампания с использованием вертикальных видео приводит к увеличенному времени просмотра: уровень досмотра горизонтальных видео составляет 14%, а вертикальных — 90%.

Федеральный сервис заказа такси «Везёт» стал первым, кто успешно протестировал эффективность вертикальных видео в рекламных кампаниях в ОК. Перевозчик запустил в ОК рекламную кампанию с двумя одинаковыми видеороликами: один был вертикальным, а второй — горизонтальным. Показатели конверсии оказались выше в вертикальном формате.

Сергей Миляев, руководитель направления digital-маркетинга сервиса «Везёт»:

— Первый тест показал, что на вертикальное видео люди кликают больше, чем на горизонтальное. Средний CTR вертикального видео по нашей первой тестовой кампании — 0,71%. Отчасти, причина в новизне формата: пользователи первый раз увидели такое видео на своих экранах — конечно, они проявили любопытство. Причем мы видим значительную разницу в показателях на устройствах iOS и Android: CTR на iOS оказался в 5 раз выше, но доля досмотров, наоборот, больше у пользователей Android — 7% пользователей досматривали больше половины ролика.

Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети Одноклассники:

— Мы видим растущий интерес со стороны рекламодателей к портретному формату во всем мире. Эксперимент с сервисом заказа такси «Везет» хорошо иллюстрирует, что размещение вертикальных видео в мобильной ленте ОК обеспечивает более высокий CTR и лучшие конверсии, так как формат позволяет донести больше информации и привлекательнее выглядит в ленте. Надеемся, что российский рынок быстро перехватит инициативу у глобальных игроков и мы увидим новые рекламные кампании в вертикальном формате.