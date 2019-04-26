ВКонтакте поддержит участников программы «Учитель для России»

ВКонтакте поддержит IT-специалистов, которые станут участниками общественной программы «Учитель для России». Дополнительно к стипендии и компенсации расходов на жильё, которые предусмотрены программой, учителя информатики в регионах на конкурсной основе смогут получить грант от VK на сумму до 100 тысяч рублей.

Общественная программа «Учитель для России» привлекает к преподаванию людей из непедагогической среды — выпускники вузов любой специальности могут отправиться в областные школы и начать там свою педагогическую деятельность. Участники, которые собираются вести занятия по информатике или робототехнике, смогут претендовать на грант от ВКонтакте — представители соцсети свяжутся с ними для уточнения деталей, когда отбор в программу будет завершён. Потратить грант можно на дополнительное обучение на курсах GeekBrains или Skillbox, организацию хакатона или поездок на профильные соревнования для своих учеников, реализацию собственного проекта или участие в выездных школах VK Fellowship — стипендиальной программы от ВКонтакте для учителей информатики, которые разработали авторские курсы.

Чтобы присоединиться к программе «Учитель для России», нужно иметь оконченное высшее образование (к 1 сентября 2019 года), пройти летом бесплатный курс по педагогике и быть готовым в течение двух лет преподавать полный рабочий день в одной из школ Московской, Воронежской, Калужской, Тамбовской, Новгородской или Нижегородской областей. Все участники программы получат официальное трудоустройство, стипендию, методическую поддержку и, при необходимости, компенсацию расходов на аренду жилья.

Заявки для участия в программе «Учитель для России» принимаются до 2 июня 2019 года на сайте проекта.

Александр Константинов, технический директор ВКонтакте:

«Мы рады поддержать молодых специалистов, которые после окончания университета отправляются в регионы и обучают детей программированию. Именно эти люди прививают школьникам интерес к технологиям и дают общую базу знаний. Это важная и сложная социальная миссия, и благодаря нашему гранту у молодых учителей появятся новые возможности: они смогут реализовывать свои проекты, проходить онлайн-курсы, получать консультации и поддержку коллег-преподавателей из программы VK Fellowship, организовывать дополнительные активности на тему IT для своих учеников и приглашать наших разработчиков читать им лекции».

Русина Лекух, бренд-менеджер программы «Учитель для России»:

«У молодого IT-специалиста в России сегодня много вариантов для старта карьеры, и педагогика, казалось бы, неочевидный путь. Но это не так. Школа — это отличная стартовая платформа, чтобы получить уникальный опыт и развить те навыки, которые принято называть soft skills: эмпатию, коммуникации, способность объяснять сложные вещи простым языком, управлять вниманием аудитории и вдохновлять тех, кто изначально не мотивирован. Эти навыки необходимы не только профессиональным педагогам, но и всем, кто намерен построить карьеру в бизнесе и IT. Вместе с Вконтакте мы рады дать новые возможности специалистам, готовым инвестировать два года своей работы в развитие регионального образования».

Ранее ВКонтакте объявила об открытии второго года стипендиальной программы VK Fellowship. Она создана для поддержки учителей, которые разработали и используют в преподавании собственные курсы по основам программирования. Каждый из участников программы получит годовую стипендию в размере 120 тысяч рублей, а также новые полезные знания, посетив выездные образовательные школы. Приём заявок на участие в программе уже завершён — их подали 206 человек. Сейчас кандидаты проходят отборочные испытания, результаты будут оглашены 13 мая в сообществе VK Education.