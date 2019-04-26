На Украине предложили раздать свои паспорта гражданам России. Может, согласиться?

Как и прогнозировалось, решение Владимира Путина упростить получение гражданства РФ жителям ЛДНР вызвало настоящую ответную бурю на Украине и среди ее представителей в различных международных организациях. Причем, своими высказываниями представители Украины невольно подтверждают порой, что все предыдущие годы они лгали и своему народу, и той же международной общественности.

Так, например, представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, выступая в рамках внеочередного заседания Совбеза ООН, заявил, что вслед за выдачей российских паспортов населению ЛДНР Россия может ввести свои войска на эту территорию для защиты своих граждан. А как же, спрашивается тогда, все эти пятилетние завывания про «агрессию», про «героическое отражение» атак «орд бурятских бронированных конных водолазов»? Остаточне прощевайте, как любит выражаться по любому поводу по отношению к России занимающий (пока еще) пост президента Украины Петр Порошенко?

Не меньшие волны возмущения ходили по сессионному залу Верховной Рады. Ирина Геращенко, вице-спикер ВРУ, ярая сторонница Порошенко, коленями на четвереньках в приступе экстаза полировавшая сцену на «Олимпийском», с высокой трибуны украинского парламента призвала пожаловаться на Россию странам Запада?

- Мы должны осудить преступное решение президента РФ Путина, президента страны-агрессора о грубом вмешательстве во внутренние дела Украины, - заявила мадам и, противореча себе, заключила. - Мы понимаем, что это решение является юридически никчёмным, и таким, которое не сможет сменить этническую принадлежность жителей оккупированного Россией Донбасса к украинскому гражданству.

С одной стороны, экзальтированная мадам явно не поняла, что речь идет не об этнической принадлежности. С другой, а почему она раньше молчала, когда Румыния, Венгрия и Польша фактически паспортизовали всю Западную Украину, сделав сотни тысяч украинцев гражданами своих стран?

Ответ на вопрос, почему решение президента России вызвало такую острую боль на Незалежной, прозвучал от другого украинского парламентария, депутата «Оппоблока» Александра Долженкова.

- Поверьте мне, если бы этот указ относился ко всем украинцам, которые проживают на контролируемой и неконтролируемой территориях, количество граждан Украины, желающих получить двойное российское гражданство, было бы очень большим, - буквально взорвал зал ВРУ депутат и обосновал, почему, собственно. - Потому что там есть стабильность, экономика и нет раскола.

От этих слов главу Радикальной партии Олега Ляшко чуть не заклинило.

- Я хочу напомнить: то, что делает Путин с выдачей паспортов гражданам Украины в оккупированном Донбассе – так же поступал Гитлер, когда раздавал паспорта жителям оккупированных территорий, - начал кричать он, игнорируя историческую правду. Поскольку Гитлер никаких паспортов местному населению не раздавал, а администрации оккупантов выписывали аусвайсы – удостоверения личности для предъявления при проверке документов, которые не наделяли его владельца никаким правами и не делали его гражданином Германии.

Но круче всех выступил все в той же Раде депутат Евгений Рыбчинский от фракции «Воля народа». Он предложил предпринять «зеркальные меры».

- Если идёт война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем, - заявил он. - Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта?

Право слово, поначалу такое предложение у любого мало-мальски здравомыслящего человека вызывает усмешку. Все, кто в России хотел сбежать на Украину, уже давно сделали это, пусть и не все стали обладатели синих «корешков» с трезубцем на обложке. Но, по здравому размышлению, «альтернатива для России» показалась и не таким уж тупым предложением. Пусть даже Рыбчинский и упустил такое немаловажное обстоятельство, что жители ЛДНР будут получать паспорта на территории РФ, а не Украины. И это предложение для всего населения республик, без какого бы там ни было деления по этническому признаку. В отличие, кстати, от того, что делали диппредставительства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и т.д.

И, знаете что? Мы согласны. Везите нам ваши паспорта, украинцы. Побольше везите. Миллионов 20. Да нет, везите все тридцать миллионов украинских паспортов. Только потом не обижайтесь, когда мы все приедем к вам на выборы. Проголосовать, исполнить гражданские права и обязанности, как говорится. И не удивляетесь волеизъявлению граждан Украины. Хорошо? Или все же слабО?

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