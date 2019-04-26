У самого популярного рыбака России Алексея Фадеева украли снасти на 500 000 рублей

Алексей Фадеев - самый популярный рыбак в отечественном ютубе. Он специализируется на ловле нехищных видов рыб донными снастями. Блогер приучает людей к современной рыбалке, когда рыбу стараются травмировать минимально и выпустить обратно в реку. Увлечение давно затянуло Алексея, а его коллекция снастей занимает не одно помещение, одним из таких хранилищ был гараж, расположенный в подмосковной Истре. 25 апреля отец Алексея Фадеева заехал туда за инструментом и обнаружил, что дверь в гараж открыта. Внутри помещения царил хаос, многих вещей не хватало, мужчина позвонил сыну и в полицию.

— Я к этому отношусь болезненно, но бывают вещи и пострашнее. Ценность даже не в стоимости, а в эстетической ценности, там были раритетные карповые удилища. На одно из них я поймал самого крупного в своей жизни сазана. Я хранил в этом гараже снасти для сазаньей рыбалке на нижней Волге, я этим давно занимаюсь. Пропавшие снасти были из лимитированной серии, их было сложно найти и купить, и продать наверняка тоже будет сложно. Это был мой инструмент для работы. - рассказал Алексей КП

Алексей находится в Чувашии, поэтому сразу установить всё, что было украдено довольно сложно, пока не досчитались комплекта из 7 удилищ, 6 катушек, подставок, стоек и сигнализаторов поклёвок. Цена одного удилища или катушки около 30 тысяч рублей. Примерный ущерб составил порядка 500 тысяч. Кроме редких снастей, грабители унесли автомобильную резину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705555" frameborder="0"></iframe> У Алексея Фадеева обокрали гараж.

— Следователь говорит, что такой сложный замок как у нас мог вскрыть только профессионал, мне кажется, что грабители знали к кому идут. Явных следов взлома нет. Я недавно делал трансляцию в соцсети рядом с гаражом по поводу открытия сезона. Показывал как у меня всё сложено, чем я пользуюсь. Возможно кто-то решил умышленно причинить вред, подпортить мою репутацию. Не повторяйте моих ошибок, не показывайте локацию личных мест. - рассказал Алексей КП

Грабителей ищет полиция, им грозит наказание по статье 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину".