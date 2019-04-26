2019-04-26T14:00:12+03:00
Происшествия

В Москве ищут мужчину, который целует школьниц у метро

Жертвами любвеобильного мужчины стали девочки, самой младшей из которых всего 12 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту преступления возбуждено уголовное делоПо факту преступления возбуждено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве объявился мужчина, который нападает на несовершеннолетних девушек с поцелуями, а после убегает. На данный момент жертвами маньяка-целовальщика стали уже не менее трех человек.

Все нападения произошли в минувший четверг, 25 апреля, между 7:00 - 8:00 часами утра. Одной из пострадавших стала четырнадцатилетняя школьница. Девочка рассказала, что какой-то мужчина подошел в районе улицы Сивашской и неожиданно начал целовать в губы, при этом активно задействуя язык.

Следующее два нападения произошли возле выхода из метро на станции "Нахимовский проспект". В этот раз неизвестный набросился с поцелуями на школьниц 12 и 14 лет.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, нападавший хотел не только удовлетворить свои сексуальные потребности, но "пробудить интерес к развратным действиям" у подростков.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Совершение развратных действий в отношении двух или более лиц, не достигших четырнадцатилетнего и восемнадцатилетнего возраста". Личность нападавшего устанавливается.

Сайт kp.ru писал о том, что в отдельных странах можно угодить в тюрьму даже за невинным поцелуй с лоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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