2019-04-26T15:26:46+03:00
Происшествия

Пожар в институте нефти и газа потушили: никто не пострадал

В районе Ленинского проспекта серьезные пробки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пожар в здании института нефти и газа потушен.Пожар в здании института нефти и газа потушен.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Менее часа понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в главном корпусе Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина.

- По уточненной информации происходило загорание на 6 этаже 8-ми этажного административного здания на общей площади около 80 квадратных метров. В целях безопасности, на период проведения работ, людей из-здания вывели. Никто не пострадал, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В здании частично обрушилась кровля. Сейчас на месте работают эксперты. По предварительным данным, причиной стало замыкание в электропроводке. Руководство вуза подсчитывает убытки. Отменять занятия не будут. Временно студенты будут учиться в других корпусах университета.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

В районе Ленинского проспекта серьезные автомобильные пробки. Водителем стоит заранее планировать маршруты следования. По данным Центра организации дорожного движения для проезда закрыт дублер около дома 65 по Ленинскому проспекту.

Пожар в университете РГУ НЕФТИ И ГАЗА в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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