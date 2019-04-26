Пожар в институте нефти и газа потушили: никто не пострадал

Менее часа понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в главном корпусе Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина.

- По уточненной информации происходило загорание на 6 этаже 8-ми этажного административного здания на общей площади около 80 квадратных метров. В целях безопасности, на период проведения работ, людей из-здания вывели. Никто не пострадал, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В здании частично обрушилась кровля. Сейчас на месте работают эксперты. По предварительным данным, причиной стало замыкание в электропроводке. Руководство вуза подсчитывает убытки. Отменять занятия не будут. Временно студенты будут учиться в других корпусах университета.

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