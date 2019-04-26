2019-04-26T16:33:39+03:00
Звезды

"Олейников тяжело болел и все равно снимался": Стоянов вспомнил о работе в "Городке"

Юрий Стоянов и Илья Олейников знакомились несколько раз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юрий Стоянов и Илья Олейников придумали и вели программу "Городок"Юрий Стоянов и Илья Олейников придумали и вели программу "Городок"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Юрий Стоянов вспомнил о работе с тяжело больным Ильей Олейниковым, который скончался в 2012 году от рака легких. Актеры трудились вместе 20 лет.

Юрий Стоянов и Илья Олейников придумали и вели программу "Городок". В свое время это была одна из самых популярных передач. Однако перед тем как им подружиться, прошло больше года.

"Идея программы возникла в 1990 году, когда мы с Ильей и коллегами вместе отмечали Новый год. Но и от этого момента до создания «Городка» прошло года полтора…", - рассказал Юрий Стоянов.

По признанию артиста, он знакомился с Ильей Олейниковым несколько раз. Сначала они просто здоровались на каких-то мероприятиях, где-то вместе выступали. Следующая их встреча произошла на съемках картины Виктора Титова "Анекдоты". У нас там были очень маленькие роли, почти без слов.

"Илья играл Максима Горького, а я - царя Александра I - пациентов психбольницы. Мы то стояли, то сидели где-то на заднем плане, а в перерывах вместе уходили курить. Нас объединила ненависть ко всему происходящему и то, что в кино нас одинаково мало снимали. 10 июля, в свой день рождения, я принес на площадку водку и закуску, чтобы проставиться. Смотрю, у Ильи в портфеле тоже водка и колбаса", - вспоминает актер.

Оказалось, что у Олейникова день рождения в один день со Стояновым:"«Покажи паспорт!»,- потребовал Илья. Долго изучал документ, заметил, что я родился ровно на десять лет позже его... «Это что-то значит!», - подытожил Илья".

Юрий Стоянов и Илья Олейников знакомились несколько раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрий Стоянов и Илья Олейников знакомились несколько разФото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда их творческий дуэт сложился, Стоянов успел реализовать свои режиссерские амбиции. "Я общался с телевизионными монтажерами, осветителями, операторами. Освоил технологию съемочного процесса. Это очень пригодилось, когда мы начали снимать первые выпуски «Городка»", - цитирует актера "7Д".

Ради "Городка" Юрий Стоянов ушел из театра и вместе с Ильей Олейниковым с головой погрузился в съемки передачи, которая получила четыре статуэтки ТЭФИ. "Самым приятным было то, что в «Городке» все зависело от нас. Мы придумали свой мир, сами были и продюсерами, и артистами, и режиссерами. Это было великим счастьем!", - вспоминает Стоянов.

По его словам за все время работы над программой между ним и Олейниковым если и возникали какие-то разногласия, то только по творческим вопросам. "Ни одной серьезной личной ссоры не припомню. Больше 20 лет вместе. Из них полгода очень сложных для Ильи, когда он уже болел, но все равно снимался. Думаю, эти съемки продлили ему жизнь…", - констатировал Юрий Стоянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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