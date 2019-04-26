2019-04-26T16:12:15+03:00
Происшествия

Самолет рейсом "Рига-Москва" вернулся по неизвестной причине в аэропорт

Вероятно, что в двигатель попала птица
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Самолет Sukhoi SuperJet 100 в воздухе.Самолет Sukhoi SuperJet 100 в воздухе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аэропорт Риги принял назад борт, который в 14.25 вылетел в Москву. Вынужденную посадку потребовал пилот.

- Самолет благополучно приземлился в аэропорту Риги, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Аэрофлота".

Sukhoi SuperJet 100 вернулся в Ригу и совершил вынужденную посадку.

Sukhoi SuperJet 100 вернулся в Ригу и совершил вынужденную посадку.

По какой причине самолету пришлось вернуться - сейчас выясняют специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о разгерметизации, но пока эти данные не подтверждаются. Вероятно, что в двигатель попала птица.

На борту Sukhoi SuperJet 100 находилось около 87 человек, никто не пострадал. Во время посадки самолета в аэропорту дежурили спасатели и медики. В настоящий момент решается вопрос о возможной замене самолета и перевозке пассажиров в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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