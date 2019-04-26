2019-04-26T17:25:14+03:00
Происшествия

"Понаехали тут": операм, забившим до смерти отца чемпиона ММА, предъявили обвинение

За решеткой пока только один из подозреваемых
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мужчина пытался спастись, спрятавшись в аптеке и просил вызвать полицию. Бедняга так и не понял, что амбалы в штатском сами из органовМужчина пытался спастись, спрятавшись в аптеке и просил вызвать полицию. Бедняга так и не понял, что амбалы в штатском сами из органов
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В пятницу, 26 апреля , троим оперативникам из подмосковного Орехово-Зуево было предъявлено обвинение. Напомним, их подозревают в жестоком избиении 46-летнего Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона по ММА Магомеда Юнусилау. Все произошло 11 апреля на глазах десятка очевидцев. Мужчина пытался спастись, спрятавшись в аптеке и просил вызвать полицию. Бедняга так и не понял, что амбалы в штатском сами из органов. Спустя неделю от полученных травм он умер в больнице.

Первоначально думали, что полицейские пытались пресечь нарушение но оказалось что Сулли просто им не понравился.

- В тот день после работы сотрудники полиции пили пиво. Недалеко от аптеки они заметили Сулли, который разговаривал с другом. Мужчины общались на повышенных тонах и этим привлекли внимание полицейских, - рассказали "КП" источники близкие к следствию.

Когда друг Сулли отошел в сторону, полицейские принялись оскорблять мужчину.

- От них звучали фразы "понаехали тут", "ну и рожа у тебя". Потом один из них несколько раз его ударил. Мужчина упал на асфальт, но сумел встать и зайти в аптеку. Оттуда они силой выволокли его на улицу и продолжили избивать, - рассказал "КП" житель Орехово-Зуево Александр Волков.

Досталось и другу Сулли. Увидев что происходит , он вмешался в драку. Но удар одного из оперативников быстро его вырубил. Скорую вызвали очевидцы, а сотрудники полиции тем временем скрылись.

Сейчас двое оперативников находятся под домашним арестом.

- Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении трех сотрудников полиции меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом было принято решение о заключении под стражу только одного полицейского, в отношении двух других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, следствие ходатайствовало перед суд о проведении обысков по местам жительства задержанных. Однако в производстве следственных действий судом было отказано. В настоящее время прокуратурой Орехово-Зуево обжалуется решение суда об отмене постановления о проведении обысков, а также обжалуется решение об избрании в отношении двух полицейских меры пресечения в виде домашнего ареста , - пояснила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Напомним, уголовное дело возбуждено по двум статьям "превышение должностных полномочий" и " умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека ". Полицейским грозит до 15 лет лишения свободы.

Погибший с женой дочкой и сыном переехал в Подмосковье из Дагестана. Больше всего на свете мужчина гордился спортивными успехами сына, который выступал в ММА. Соболезнования семье выразил Хабиб Нурмагамедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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