2019-04-26T17:53:33+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания в Нальчике террориста, готовившего взрыв

Задержанный планировал совершение серии резонансных терактов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Боевик планировал совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройстваБоевик планировал совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройстваФото: Оперативная съемка
Изменить размер текста:

Оперативники ФСБ России совместно с органами полиции задержали в Нальчике члена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Боевик планировал совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства (СВУ).

- В ходе мероприятия в адресе его проживания обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и иные доказательства его причастности к подготовке теракта, - сообщили в ФСБ России.- По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав "баксанской" бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарской Республики в период с 2009 по 2012 год.

После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы задержанный установил конспиративные контакты с террористами в Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта, сотрудники ФСБ России и полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В Нальчике обезвредили бомбу и поймали террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов
Наталья Мулихова из Таганрога ехала в Иркутск на встречу с «клиентом». Заказчика приговорили к 19 годам, двух исполнителей – к 16 и 17 годам колонии строгого режима [фото, видео]
Новости 24
Минфин США ввел санкции против министра иностранных дел Венесуэлы
Адвокат сообщил, что Бутина вернется в Россию в ноябре этого года
Косаток могут выпустить из "китовой тюрьмы" в июне
Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за паспортов
На Шри-Ланке произошли три взрыва
Россияне с 18 лет теперь могут пройти профосмотр раз в год
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Пассажиров вернувшегося в Ригу самолета доставят в Москву на лайнере большей вместимости
Добросовестные туристы смогут получать шенгенские визы на пять лет
Косаток собираются включить в Красную книгу
Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону
Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР
ФБР: Китай - серьезная угроза в сфере шпионажа
Список запрещенных для женщин профессий сократят
Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев
Умер Валерий Филиппов, художник-постановщик
Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу
В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате