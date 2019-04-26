Появилось видео задержания в Нальчике террориста, готовившего взрыв

Оперативники ФСБ России совместно с органами полиции задержали в Нальчике члена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Боевик планировал совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства (СВУ).

- В ходе мероприятия в адресе его проживания обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и иные доказательства его причастности к подготовке теракта, - сообщили в ФСБ России.- По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав "баксанской" бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарской Республики в период с 2009 по 2012 год.

После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы задержанный установил конспиративные контакты с террористами в Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта, сотрудники ФСБ России и полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.