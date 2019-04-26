Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию

В пятницу Дмитрий Медведев побывал в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в Долгопрудном. Премьеру устроили экскурсию по лабораториям, где показали уникальные разработки студентов и аспирантов вуза. В лаборатории робототехники Медведев увидел экзоскелет. Он помогает человеку, травмировавшему руку, совершать конечностью нужные действия. А в лаборатории нанобиотехнологий Медведеву показали несколько пробирок с наночастицами. Попав в организм человека, такая наночастица может его буквально «просканировать» - передавать множество данных о состоянии пациента, например, выявить лифмоузлы с метастазами.

Медведев также познакомился с несколькими стартапами, авторами которых стали выпускники МФТИ. Один из них - это медицинский газоанализатор, который исследует содержание веществ в выдыхаемом воздухе. Как рассказали Медведеву создатели, прибор способен диагностировать целый ряд заболеваний, в том числе шизофрению. А еще с его помощью можно контролировать состояние не только пациентов, но и пилотов самолетов.

- Изменение состава выдыхаемого воздуха может свидетельствовать об опасном эмоциональном состоянии человека, - пояснили премьеру.

После экскурсии по институту Медведев провел совещание о развитии кадрового потенциала в науке. Начал премьер с приятного: предложил вдвое увеличить премии правительства молодым ученым.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев пожаловался, что после окончания вузов молодежь массово уезжает за границу. И в качестве мотивации предложил отдавать молодым ученым служебное жилье в собственность.

- Из-за провала с рождаемостью в 1990-х годах в России сформировалось два блока ученых: первый - 30-летних, второй - 60-65 лет. В течение ближайших 10 лет эти люди, золотой запас науки нашей страны, которые получили образование в СССР, не уехали за границу, постепенно будут уходить. Это означает, что мы должны компенсировать это ростом молодых кадров, - заметил Сергеев.

Медведев поддержал идею с передачей служебного жилья в собственность ученых, а также предложил создавать жилищно-строительные кооперативы для работников научной сферы.

А еще премьер рассказал, почему не написал докторскую диссертацию. По его словам, ему просто не хватило на это времени.

- Хотя абсолютное большинство моих коллег, они люди остепененные, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат, - заметил Медведев.