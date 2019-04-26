Ученые нашли где у отпуска находится «точка G»

После того, как строительство коммунизма было прекращено (выходило у нас почему-то совсем другое), на горизонте из элементов светлого будущего у нас маячит только отпуск (если не считать Новый год). Но вот незадача! Вы, наверное, замечали, что время в отпуске течет не одинаково. Бывают дни яркие и запоминающиеся. А случаются унылые отрезки, когда и вспомнить-то нечего.

Как выжать из отпуска максимум удовольствия? Изучением этого вопроса занялся Йерун Навен профессор Университета прикладных наук города Бреда (Голландия). Он и его помощники собирали данные в различных туристических центрах Нидерландов - Амстердаме, Маастрихте, садовом центре Кёкенхоф и так далее.

КАК ИЗ ТУРИСТОВ ВЫУЖИВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ

Подробную анкету заполнили в общей сложности около 500 туристов из 68 стран мира. Исследователи задавали самые разные вопросы. Например, их интересовал вид путешествия - это мог быть пляжный отдых, круиз, посещение музеев или событийный туризм. Особенно тщательно ученые фиксировали со слов приезжих общую продолжительность поездки и спрашивали, какой по счету день отпуска шел в данный момент. При этом участники эксперимента должны были ответить на вопрос "Как вы себя чувствуете сегодня?» Отвечать надо было с помощью 10-балльной шкалы настроений, где 1 означало «ужасно», а 10 - «отлично». Ученых интересовал только конкретный день, когда состоялась беседа, потому что оглядываясь в прошлое люди склонны фантазировать.

Самый грустный день бывает накануне возвращения домой

В итоге выяснилось, что вид туризма практически никак не влияет на общее настроение. Нет разницы являетесь ли вы фанатом шоппинга, энтузиастом непрерывного осмотра достопримечательностей или любителем выпивки. Все виды отдыха доставляют своим поклонникам примерно одинаковый уровень удовольствия.

Зато настроение людей ощутимо менялось в зависимости от того, на каком этапе отпуска они находились (см. графику).

Схема перепадов настроения во время отдыха.

Первые дни отдыха не сулят вам бурных восторгов. С одной стороны это связано с суматохой, царящей накануне поездки, когда приходиться подчищать «хвосты» на работе и одновременно готовиться к поездке: паковать чемоданы, пристраивать кота родственникам, покупать перед закрытием магазина свежую гавайскую рубаху, шорты и ласты. С другой стороны работа «отпускает» не сразу, голова еще забита делами и обязательствами. Наверное, именно поэтому в первые два дня у отпускников больше всего случается инфарктов миокарда.

Но, если вы пережили эти страшные два дня и не убили себя во время перелета лошадиными дозами виски из «Дьюти фри», наступает золотой период отпуска, когда гормон счастья дофамин бьет фонтаном не переставая до тех пор, пока не пройдет половина каникул.

Ученые полагают, что эйфория связана с бегством от рутины и серой скуки в мир новизны, ярких впечатлений, свободы и приключений. Собственно уникальные переживания и есть тот краеугольный камень, на котором держится туристическая индустрия с ее многомиллиардными оборотами.

Рубим отдых на части

Однако во второй половине отдыха кривая настроения начинает снижаться. Это объясняется тем, что мы привыкаем к новому образу жизни. И уже этот «карнавал» становится для нас буднями. Ученые предлагают два варианта решений. Во-первых, надо распланировать отпуск таким образом, чтобы во второй половине сохранился элемент новизны. Допустим, вы выбрали две недели пляжного отдыха в Турции, тогда спасти вторую неделю могут ударные дозы экскурсионных туров, поездок в аквапарк, дайвинг, джип-сафари и прочие элементы активного отдыха.

Во-вторых, не имеет смысла брать месяц целиком. Все равно «хвост» превратится в однообразную рутину. Если разбить отпуск на две части, качество отдыха заметно увеличится за счет сокращение «фазы спада» (см графику). До какой степени можно дробить отпуск? Йерун Навен сделал расчеты на разные варианты (см. КСТАТИ). Двухдневный отдых не приносит особого счастья, ведь это по-сути обычные выходные. С математической точки зрения резкий прирост кайфа дают поездки на 3-5 дней. За это время не успевает притупиться эффект новизны. Но самое главное, здесь нет катастрофического провала настроения, которое при длинном отпуске возникает за день до отъезда (см графику), когда люди вспоминают, что отпуск пролетел и пора возвращаться от праздника к житейским проблемам. Это происходит потому, что при коротком вояже все фазы отдыха смазаны.

- Наше исследование показывает, что по сравнению с длительным отпуском короткий дает человеку больше счастья, - говорит профессор Навен. - Это объясняет почему люди все чаще предпочитают совершать несколько кратковременных поездок в год, вместо того, чтобы отгулять отпуск за один раз. Каникулы от 3 до 5 дней достаточно длинные, чтобы насладиться новыми впечатлениями, но слишком короткие, чтобы найти время на ссоры и разногласия с семьей или друзьями.

КСТАТИ

Влияние продолжительности отдыха на удовольствие