2019-04-26T19:51:27+03:00
Звезды

"Лицо опухло или это ботокс?": поклонники раскритиковали Семенович в пух и прах

Певицу не узнали без макияжа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Новая фотография, которую опубликовала Анна Семенович в своем блоге, вызвала бурные споры ее подписчиковНовая фотография, которую опубликовала Анна Семенович в своем блоге, вызвала бурные споры ее подписчиковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анна Семенович предстала без макияжа. Поклонники не сразу узнали в девушке в спортивных штанах 39-летнюю певицу.

Новая фотография, которую опубликовала Анна Семенович в своем блоге, вызвала бурные споры ее подписчиков. Они раскритиковали певицу в пух и прах

"Дорогие мои! У меня к вам вопрос «на миллион»: держите ли вы себя в идеальной форме круглый год, или начинаете морить себя морковкой и тренировками только весной?", - поинтересовалась у публики знаменитость.

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Поклонники Анны Семенович не узнали певицу без макияжа
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Популярная исполнительница предпочитает носить наряды с глубокими декольте, благодаря которым пользуется успехом у мужчин, на этот раз предстала в спортивных штанах и футболке. Но критику фолловеров вызвала не одежда звезды, а ее лицо. И если одни предположили, что знаменитость просто переборщила с фотошопом, то другие высказались за более радикальный способ изменения внешности - пластическую операцию.

"С лицом что-то вышло. То ли фотошоп, то ли процедурами увлеклась", "Что с лицом?", "Это сестра?", "Пластическая операция скорее всего", "Не хочу обидеть, но надеюсь фотошоп!", "Лицо опухло или это ботокс?", "Последнее время фото очень отличаются от сторис. Вы другая", "На видео такая классная. Зачем фото такие не натуральные", "Пластическая операция скорее всего", Ах-ах, на Лопыреву похожа!", - негодуют подписчики экс-солистки группы "Блестящие".

Пока что Анна не стала раскрывать подробностей своего неожиданного преображения и не назвала процедуры, к которым могла прибегнуть. В последнее время артистка не боится экспериментировать со своей внешностью. В феврале, к примеру, она сделала себе новую прическу. А сейчас и вовсе снимается в продолжение истории про гардемаринов.

"Вчера был мой первый съемочный день в легендарном фильме «Гардемарины». Я очень волновалась, спала перед съемками всего несколько часов ...", - делилась звезда. Место, где обосновалась съемочная команда, она скрывает, но поклонники подозревают, что артистка находится в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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