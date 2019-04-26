Шойгу: На Северный флот до конца года поступят 368 новейших образцов вооружения

"В этом году на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения и военной техники. К концу года доля современного вооружения составит 59%", - сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что строительство военных городков для размещения соединений и частей на арктическом побережье продолжается.

"Передается в эксплуатацию первый блочно-модульный военный городок в поселке Тикси. Окончание строительства инфраструктуры всего гарнизона позволит развернуть новое соединение противовоздушной обороны Северного флота", - подчеркнул министр

Множество новейшей техники и вооружений можно будет увидеть в дни военно-технического форума "Армия", который пройдет с 25 по 30 июня 2019 года в парке "Патриот". Его посетят представители 1,5 тысяч предприятий, которые продемонстрируют почти 27 тысяч образцов своей продукции.

По словам министра в этом году организаторы форума "Армия" планируют "значительно увеличить авиационный кластер и экспозицию, посвященную операции в Сирии".