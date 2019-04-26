2019-04-26T19:18:42+03:00
Экономика

На ПМЭФ выступят «Би-2» и звезды мировой оперной классики

Концерты пройдет на Дворцовой площади
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В рамках музыкального фестиваля «От классики до рока» для жителей и гостей Санкт-Петербурга состоятся два концерта на Дворцовой площадиВ рамках музыкального фестиваля «От классики до рока» для жителей и гостей Санкт-Петербурга состоятся два концерта на Дворцовой площади
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В дни проведения Петербургского международного экономического форума 6–8 июня правительство Санкт-Петербурга при поддержке Фонда Росконгресс представляет для жителей и гостей города фестиваль нового формата. Его творческая концепция позволит объединить мероприятия разных жанров: от постановок в ведущих театрах и выставок в известнейших музеях Санкт-Петербурга до обширной экскурсионной и концертной программы. Цель фестиваля – создать уникальный бренд, визитную карточку современного музыкального Санкт-Петербурга, дать старт новому музыкальному событию на карте России.

В рамках музыкального фестиваля «От классики до рока» для жителей и гостей Санкт-Петербурга состоятся два концерта на Дворцовой площади. 7 июня классический жанр представит один из ведущих теноров мировой оперной классики Андреа Бочелли вместе с приглашенным сопрано – известной оперной певицей, солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. Концерт организован при поддержке генерального партнера Форума Тинькофф Банка.

8 июня на Дворцовой площади объединятся классика и рок: в рамках гала-концерта Петербургского международного экономического форума перед жителями и гостями города выступит легендарная рок-группа «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Благодаря плодотворному сотрудничеству и дружбе группа и знаменитый дирижер перезаписали лучшие хиты «Би-2» в оркестровой аранжировке, которые исполнят на Фестивале культуры ПМЭФ.

Начало мероприятий в 20:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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